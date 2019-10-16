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Başkan Demir, öğrencilere menemen yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 14:56 | Son Güncelleme

Kendisini davet eden öğrencilerin evine konuk olan, mutfağa geçerek onlara menemen yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kapısının gençlere her zaman açık olduğunu söyledi.Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelerek Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) öğrenim gören gençler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i ağırladı.

Başkan Demir, öğrencilere menemen yaptı

Kendisini davet eden öğrencilerin evine konuk olan, mutfağa geçerek onlara menemen yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kapısının gençlere her zaman açık olduğunu söyledi.
Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelerek Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) öğrenim gören gençler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i ağırladı. Öğrenci evinde gençlerle vakit geçiren Başkan Demir, onlarla sohbet etti, çay içti. Mutfağa da geçen Demir, elleriyle yaptığı menemeni öğrencilerle birlikte yer sofrasında yedi.

Gençleri dinledi
Üniversiteli gençleri tek tek dinleyerek onların görüş ve fikirlerini alan Başkan Demir, gençlerin önemine işaret etti. Her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye çalıştığını ifade eden Demir, “Sizler bizim çocuklarımızsınız, ailelerinizin bize emanetisiniz. Burada eğitimlerinizi tamamlayıp şehrinize döndüğünüzde bizleri hatırlamanız en büyük sevincimiz olur. Her derdiniz de, sevincinizde sizinleyiz. Bir sıkıntınız olduğunda bizlere mutlaka iletin. Kapımız size her zaman açık" diye konuştu.

“Samsun’un fahri temsilcileri”
Samsun’da öğrenim gören öğrencilerin aynı zamanda şehrin tanıtımında da önemli olduğuna işaret eden Başkan Demir, “Samsun, ülkemizin önemli şehirlerinden bir tanesidir. Gerek kumsalları, kuş cenneti, yaylaları gerekse tarihi özelliği ile turizm potansiyeli olan bir şehir. Aynı zamanda Samsun’da çok önemli sayıda öğrenci bulunuyor. Samsunu eğitimde de daha çok tercih edilen bir şehir yapmak için gayret gösteriyoruz. İnşallah okul hayatınızdan sonra Samsun’un fahri temsilcileri olacaksınız” şeklinde konuştu.

“Gençlerin fikirleri önemli”
Gençleri her zaman önemsediklerini ve sorunlarını bildiklerini de dile getiren Başkan Demir, “Sizlerin fikirleri, görüşleri bizler için çok önemli. Sizlerin katkıları ile daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyan Ozan Fırat Topal’ın 21’inci yaş gününü kutlayan Başkan Demir, kendisini misafir eden gençlere teşekkür etti.

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