Başkan Demir, öğrencilere menemen yaptı

Kendisini davet eden öğrencilerin evine konuk olan, mutfağa geçerek onlara menemen yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kapısının gençlere her zaman açık olduğunu söyledi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelerek Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) öğrenim gören gençler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i ağırladı. Öğrenci evinde gençlerle vakit geçiren Başkan Demir, onlarla sohbet etti, çay içti. Mutfağa da geçen Demir, elleriyle yaptığı menemeni öğrencilerle birlikte yer sofrasında yedi.

Gençleri dinledi

Üniversiteli gençleri tek tek dinleyerek onların görüş ve fikirlerini alan Başkan Demir, gençlerin önemine işaret etti. Her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye çalıştığını ifade eden Demir, “Sizler bizim çocuklarımızsınız, ailelerinizin bize emanetisiniz. Burada eğitimlerinizi tamamlayıp şehrinize döndüğünüzde bizleri hatırlamanız en büyük sevincimiz olur. Her derdiniz de, sevincinizde sizinleyiz. Bir sıkıntınız olduğunda bizlere mutlaka iletin. Kapımız size her zaman açık" diye konuştu.