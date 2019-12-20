Başkan Demir: “Samsun’un turizm potansiyeli Antalya’dan fazla”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’un turizm potansiyelinin Antalya’dan daha fazla olduğunu ifade ederek, turizmi geliştirme yönünde çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileriyle Sevgi Kafe’de bir araya geldi. 2019 yılını değerlendiren ve bundan sonraki hizmet sürecinde yapmayı düşündüğü projeler hakkında bilgiler veren Başkan Demir, önemli açıklamalarda bulundu. “Samsun’un turizm potansiyeli Antalya’dan fazla”

Samsun’un çok güzel bir dünya şehri olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Demir, “Samsun çok güzel bir coğrafyaya sahip. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Hep söylüyorum. Samsun’un turizm potansiyeli Antalya’dan yüksek. Bunu inandığım için ve kayıtlara geçmesi için söylüyorum. Bunun için bir şeyler yapmak lazım. Şehir olarak oluşmuş kent dokularının çok büyük bir bölümü dönüşüme tabi tutulması gereken alanlar. Atakum’da trafik ve otopark problemleri ileri seviyede. Bunlarla ilgili bir şeyler yapmak gerekiyor. Verilen yüksek yerler ve kotlar, çok dikkat edilmesi gereken şeyler. Yatay kalkınmayı en iyi yayan, sanayi dokusunu en doğru oluşturan şehirlerden biri olmak zorundayız. Yatay kalkınmayı Türkiye’de en iyi başaran şehir olacağız. Şu andaki hüviyetimiz de odur. Tüm bu olumlu gelişmelere baktığımızda Samsun’u Türkiye’nin en marka değeri yüksek ili haline getirme imkanımız var” dedi.

“Parktek 2020’nin sonunda kalkacak”

Parktek sisteminin 1 yıl süresinin kaldığını, 2020’nin sonunda kaldırılacağını açıklayan Başkan Mustafa Demir, “Parktek konusunda belediyemizin sözleşmeyi feshetme şansı yok. Böyle bir durum olursa sözleşmedeki tüm masrafları ödemek zorunda kalır. Süresinin bitiminde tamamen kaldıracağız. Parktek kısmını kaldırıyoruz ama yeni bir sistem geliştiriyoruz. Samsun’da sokaklarda, bulvarlarda, Büyükşehir yetkisi olan yerlerde yeniden nerelere araba park edilecek onları biz yerini tespit edip, çizgi boyalarla onları şekillendireceğiz. Yine ücrete tabi olacak ama fiş alma sistemiyle değil, elektronik yazılımla beraber bunu yapacağız. Otoparklar da devreye girecek. Bir kart sistemi devreye sokacağız. Aylık bir ücret belirleyeceğiz. Verilen ücret dahilinde 30 gün içerisinde nereye park ederseniz edin, vereceğiniz ücret belli olacak. Yani topyekun Samsun’da bu sistemi devreye sokacağız. Bugün mesela 5-10 lira verdiğiniz yere sistemden sonra 1- 1,5 liraya denk gelecek. Parktek’in sözleşmesi de 2020 yılının sonunda bitecek. 1 senelik bir süre kaldı” diye konuştu.

“Çiftlik Caddesi trafiğe açılacak”

Çiftlik Caddesi’nin trafiğe açılmasıyla ilgili yapılan anket konusuna değinen Başkan Mustafa Demir, “Çiftlik Caddesi trafik anketi bitti. Büyük bir oranda trafiğe açılması isteniyor. Burayı trafiğe açarsak, tekrardan ihtiyaç olursa kapatabileceğimiz bir şekilde açmayı düşünüyoruz. Trafiğe açılırsa tek taraflı bir geçiş düşünüyoruz. Yayaların geçişleri için de geniş yerler olacak" şeklinde konuştu. AKM’nin yıkılması konusu

Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yıkılması konusundan bahseden Demir, "Samsun’a Haliç Kongre Merkezi’ne benzer bir kompleks inşa edeceğiz. Daha sonra AKM’yi kaldıracağız. Yerine fuar alanı yapacağız. Yeni yapılan kompleksin adı da Atatürk Kültür Merkezi olacak. Birçok kültürel etkinlik ve toplantı burada yapılacak. Bir tek AKM değil, valilik binasını da kaldıracağız. Bunları eski havaalanına yapmayı düşünüyoruz. Ancak henüz kesinleşmedi. Yani Valilik Binası, AKM, eski adliye binası ve büyükşehir belediyesinin tarihi binanın yanındaki kısmını kaldıracağız. Bunlar, yenisini yapıldıktan sonra yıkılacak” şeklinde konuştu.

Kamu Kampüsü ve Yalı Kafe konusu

Kamu Kampüsü’nün eski havalimanına yapılacağını, Yalı Kafe’nin Millet Kıraathanesi olarak bedelsiz olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne kazandırılacağını dile getiren Mustafa Demir, “Katlı otoparklar birçok yere yapılacak. Projelerin mekanik çalışması bitti. İnşaat hazırlıkları devam ediyor. Subaşı Yerlatı Camisi, Anakent İş Merkezi, Cumhuriyet Meydanı, eski İlkadım Belediyesi Hizmet Binası, Canik’te 2 ada, Çiftlik’te 2 adada katlı otoparklar yapılacak. Atakum Yalı Kafe, İller Bankası’nındı. İller Bankası Atakum Belediyesi’ne kiraya vermişti. Orası ihaleye çıkıp satılacaktı. Bakanımızla konuşup, ticari bir işletmeye satılmasının doğru olmayacağını söyledik. Millet Kıraathanesi yapmak kaydıyla Milli Emlak’a devredildi. Milli Emlak’tan da bize devir süreci devam ediyor. Orayı Büyükşehir Belediyesi’ne bedava alarak Samsun’a kazandıracağız. İller Bankası’nın malıydı, Türkiye’nin en güzel alanlarından biri olacak. İnşaatı da bakanlığımız yapacak. Kasamızdan para çıkmadan burayı Samsun’a kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşüm 3 koldan başladı”

Kentsel dönüşüm çalışmalarına açıklık getiren Demir, “Kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Vatandaşların taşımayı düşündüğü yerler ihale ediliyor. İnşaatların başlamasıyla, mülkiyet taşımaları başlayacak. Gaziosmanpaşa-Soğuksu, Kıranköy Bölgesi, Hastanebaşı, Zeytinlik, Anadolu Mahalleleri üstten aşağıya gelerek kamulaşma yapılacak. Gülsan Sanayi Sitesi de kentsel dönüşüm olarak, kentsel gelişim alanı ilan ettiğimiz Toybelen’e taşınacak” açıklamasında bulundu. Hızlı tren istasyonu ve teleferik konusu

Hızlı trenin Samsun istasyonunun belli olduğunu ve yeni yapılacak teleferiğin Türkiye’nin en güzel teleferiklerinden birisi olacağını vurgulayan Başkan Mustafa Demir, şöyle devam etti:

“Hızlı tren istasyonumuzun yeri de belli oldu. Canik’ta İŞGEM’in arkasındaki alanı belirledik. İstasyon orası olduğunda Samsun’a o bölgede ciddi katkısı olacak. Teleferik hattı çok güzel olacak. Muhtemelen Canik bölgesine yapacağız. Bu teleferik çok güzel olacak. Kalkış noktası da çok güzel olacak. 2 tane istasyonu olacak. Bu istasyonlarda farklı fonksiyonlarda projeler gerçekleştireceğiz. İnsanlar hem teleferiğe binecek hem de gittiği istasyonlarda her yaşa göre güzel alanlar oluşturacağız. Teleferik güzergahı, Türkiye’deki teleferik güzergahlarının en güzel manzaralı teleferiklerinden biri olacak.”

“Samsun Müzesi ile Bilim Merkezi devam edecek"

Yapımı duran ve yapılması düşünülen kültür eserlerinden de bahseden Başkan Demir, "Samsun Müzesi’ni Kültür Bakanlığı ihale etti. Müteahhit tasfiye istedi. Tasfiye süreci devam ediyor. Biz de süreci hızlandırmak için sıkıştırıyoruz. Çok güzel olan bu müze projesi tamamlanacak. Bilim Merkezi’ni de devam ettireceğiz. TÜBİTAK ile görüşmeler devam ediyor. 170 dönüm alanda Bilim Merkezi’nin olduğu alanı tam bir yaşam alanına dönüştürüyoruz. Ticaret dokusu da olacak, dinlenme alanları da olacak. 7’den 70’e herkesin kullandığı bir alan olacak. Millet Bahçesi’nin içerisine yapılacak Samsunspor Anıtı’nı netleştiriyoruz. Ankara’da da birkaç tasarımcı hocalarımız çalıştı. Çok güzel bir anıtı oraya yapacağız. 2020 yılında yapıldığını göreceğiz” bilgilerini verdi. "Saathane Meydanı 2 katlı tarihi bir Osmanlı bedesteni gibi olacak”

Saathane Meydanı’nın çok güzel bir tarihi dokuyla esnafla bütünleşeceğini belirten Demir, "Saathane Meydanı 2 katlı tarihi bir Osmanlı bedesteni gibi olacak. Çevresindeki binalar yıkılacak. Dün Saathane esnafıyla da anlaştık. Büyük Cami önündeki adayı da çalışacağız. Vatandaşların rızası olmazsa kamulaştırma yapacağız. Orada çok güzel bir doku oluşturulacak. Önde cami var, Taşhan var, hamam var orayla uyumlu tarihi belediye binası kalacak. Fatih Sultan Mehmet Caddesi kısmına da aynı dokuyu yapacağız. Tarihi çarşı atmosferi orada da olacak” ifadelerini kullandı.

“Samsun’da istihdam sıkıntısı olmayacak”

Yapılacak OSB’ler ve tesislerin ardından istihdam sorununun ortadan kalkacağını ifade eden samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şu açıklamalarda bulundu:

“İstihdam konusunda OSB’ler tamamlanınca şehir rahatlayacak. Birçok insana iş kapısı açılacak. Samsun’un işsizlik oranı Türkiye ortalamasının epey altında. Buna rağmen istihdam noktasında ciddi çalışmalarımız var. Terme’de OSB kuracağız. Havza Bekdigin’de 9 tane sanayi tesisi inşa halinde. Vezirköprü’de çalışmamız var. Samsun’da istihdam noktasında sıkıntı olmayacak. Çarşamba OSB yapılacak. Çarşamba’da 100 dönüm arazide tekstil alanı oluşturulacak. 4 bin kişi de istihdam olacak. Çarşamba OSB’de 7 bin istihdam sağlayacak. Samsun’da da sadece bir firma 4 bin istihdam garanti etti. İstihdam noktasında alanlar oluşturulunca Samsun’da sorun yaşanmayacak.”

Başkan Demir, açıklamalarının ardından gazetecilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram da hazır bulundu.

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