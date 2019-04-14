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Başkan Demir: "Tebrik çiçekleri yerine şehit ve gaziler için bağış yapın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:57 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturarak görevine başlayan Mustafa Demir, ’tebrik çiçekleri yerine şehit aileleri ve gaziler için bağış yapılması’ çağrısında bulundu.Perşembe günü düzenlenen devir teslim töreniyle Büyükşehir Belediyesi başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Demir, şehit aileleri ve gaziler için çok anlamlı bir çağrıda bulundu.

Başkan Demir: "Tebrik çiçekleri yerine şehit ve gaziler için bağış yapın"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturarak görevine başlayan Mustafa Demir, ’tebrik çiçekleri yerine şehit aileleri ve gaziler için bağış yapılması’ çağrısında bulundu.
Perşembe günü düzenlenen devir teslim töreniyle Büyükşehir Belediyesi başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Demir, şehit aileleri ve gaziler için çok anlamlı bir çağrıda bulundu. Başkan Demir, tebrik çiçekleri yerine şehit aileleri ve gaziler için bağış yapılmasını istedi. Başkan Mustafa Demir, konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının girişine dev bir afiş astırdı. "Çiçekler Onlarla Daha Güzel" başlıklı afişte Başkan Demir, "Değerli hemşehrilerim, adıma gönderilecek tebrik çiçekleri yerine şehit aileleri ve gazilerimiz için bağış yapmanızı rica ederim" ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafa Demir ayrıca, "Şehitlerimizin bizlere vatanı ve bir de yakınlarını emanet etmiştir. Bu vatan bize vatan olmaya devam etsin diye canlarını veren şehitlerimizin her iki emanetine de sahip çıkmayı görev biliriz. Bu nedenle şehit yakınları ve gazilerimiz için ne yapsak azdır" açıklamasında bulundu.
Başkan Mustafa Demir’in bağış yapılması çağrısında bulunduğu dernekler ve hesap numaraları şu şekilde:
Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi Ziraat Bankası İban: Tr14 0001 0002 2207 9614 0550 16, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Karadeniz Temsilciliği, Samsun Ziraat Bankası Çiftlik Şubesi H.N: 56863397-5007, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Ziraat Bankası İban: TR58 0001 0005 5628 5977 2250 01.

Başkan Demir:

Başkan Demir:

Başkan Demir:

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