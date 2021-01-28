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Başkan Demir: “Tesellimiz yangında yaralanma ve ölüm olmaması”

28.01.2021 16:06 | Son Güncelleme:
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs Sanayi Sitesi’ndeki yangının çıkış sebebinin itfaiyenin raporundan sonra belli olacağını ifade ederek, “Tesellimiz yangında yaralanma ve ölüm olmamasıdır” dedi.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu sabah 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde meydana gelen ve birçok iş yerinin hasar gördüğü yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs Sanayi Sitesi’ndeki yangının çıkış sebebinin itfaiyenin raporundan sonra belli olacağını ifade ederek, “Tesellimiz yangında yaralanma ve ölüm olmamasıdır” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu sabah 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde meydana gelen ve birçok iş yerinin hasar gördüğü yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangını kontrol altına alan İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden bilgi alan Başkan Demir, iş yerleri sahiplerine de “geçmiş olsun” dileklerini iletti.
Samsun’un 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde bu sabaha karşı meydana gelen yangın, büyük çapta maddi zarara yol açtı. Motor yağı deposu ile bitişiğindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle büyümesiyle alevler biranda yükseldi. Alevler, bölgede bulunan hurdacı, reklamcı ve kamyon filtreleri satan iş yerlerine de sıçradı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği ve güçlükle kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi.
İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin de bölgede ekiplerin başında bulunarak süreci yönetti. Güçlükle kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Bu sabah bölgeye giderek yangınla ilgili bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, iş yeri sahiplerine de “geçmiş olsun” dileklerini iletti. Ekiplerin kısa sürede yangın mahalline ulaşarak müdahalede bulunduğunu ifade eden Başkan Demir, “İtfaiyemiz yangın yerine çok kısa sürede yetişti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve bölgedeki diğer iş yerlerine de sıçrayan yangın kontrol altında. Yangının asıl çıkma sebebi itfaiyemizin raporundan sonra belli olacaktır. Tesellimiz yangında yaralanma ve ölüm olmamasıdır” diye konuştu.

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