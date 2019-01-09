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Başkan Demircan: Binali Yıldırım İstanbul’un şansıdır

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 15:28 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın İstanbul için bir şans olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Binali Yıldırım’ın hem yerel, hem devlet tecrübesi var.

Başkan Demircan: Binali Yıldırım İstanbul’un şansıdır

İSTANBUL,(DHA)-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın İstanbul için bir şans olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Binali Yıldırım’ın hem yerel, hem devlet tecrübesi var. Eşine az rastlanır bir pratik zekaya sahip. İstanbul’da hangi yolda tümsek var ona varıncaya kadar vakıf. Binali Bey, İstanbul için büyük şanstır” dedi.

Beyoğlu’nda bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Piyale Park’ta düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş da katıldı. Sohbet havasında geçen gecede STK temsilcilerinin talep ve önerileri dinlendi. Beyoğlu’nda yapılması gereken çalışmalar ile ilgili fikir alış verişi yapıldı.

“İSTANBUL’U BİR NUMARA YAPACAK İSİM BİNALİ YILDIRIM”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Demircan: “Binali Yıldırım’ın hem yerel, hem devlet tecrübesi var. Eşine az rastlanır bir pratik zekaya sahip, icracı kimliğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye’nin bütün yollarında imzası olduğu gibi, İstanbul’da hangi yolda tümsek var ona varıncaya kadar vakıf. Binali Bey, İstanbul için büyük şanstır. Cumhurbaşkanımızın İstanbul’a ne kadar önem verdiğini hepimiz biliyoruz. İstanbul’u daha yukarı çıkartacak, temel sorunları çözecek, İstanbul’u dünya şehir liginde bir numara yapacak isim Binali Yıldırım’dır. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“BEYOĞLU’NUN ADINI YILDIZLARIN YANINA YAZDIK “

Beyoğlu’nda büyük işlere imza attıklarını da ifade eden Başkan Demircan, “3 Dönem Kuralı çok isabetlidir. Birisi bir makamda 3 dönemden fazla kalmamalı. 3 dönemde zaten yapacağını yapmışsındır. ‘Başkanım aday gösterilmediğiniz için üzgün müsün’ diye soruyorlar. Samimi olarak ifade ediyorum ki sevinçliyim, mutluyum. Olan da hayır vardır. 15 sene Beyoğlu’nu yönettik. Beyoğlu’nun adını yıldızların yanına yazdık. Zirvede bırakıyoruz. Şükürler olsun. Sizlerin desteğiyle Beyoğlu’nda bu güzel 15 yılı tamamladık. Emaneti yetkin ve Beyoğlu’na layık bir kardeşime Haydar Ali Yıldız’a teslim etmekten çok mutlu olacağım” diye konuştu.

Başkan Demircan: Binali Yıldırım İstanbul’un şansıdırBaşkan Demircan: Binali Yıldırım İstanbul’un şansıdırBaşkan Demircan: Binali Yıldırım İstanbul’un şansıdırBaşkan Demircan: Binali Yıldırım İstanbul’un şansıdır

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