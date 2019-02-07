Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli programı kapsamında Kilis’te seminer verdi. Demircan, "Memleketin birliğine kast edildiğinde Kilis ile Beyoğlu ayrılmadı. Hepsi aynıydı" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli programı kapsamında Kilis’e gelerek AK Parti teşkilatlarıyla buluştu. Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen seminer öncesi AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş konuşma yaptı. Karataş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimlerle ilgili manifestoyu geçen hafta açıkladığını ifade ederek, “Memleket işi gönül işi diyerek yola çıktık. Bu kapsamanda Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan 15 yıl boyunca yaptığı hizmetler ile Türkiye’ye mal olmuştur. Başkanımız tecrübelerini bizimle paylaşacak. Güzel bir seminer olacağını düşünüyorum” dedi.

AK Parti Kilis Belediye Başkan Adayı Mehmet Abdi Bulut da konuşma yaparak, "Sadece bilgi amaçlı söylüyorum. Bizim dertlerimize, sıkıntılarımıza tercüman olmanızı umut ediyoruz. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul’un en önemli belediyelerinden birinin başkanı 15 yıl boyunca çok büyük hizmetler ettiniz. Biz de sizleri imrenerek seyrettik. 2 yıl önce bu şehre roketler düşüyordu. 25’in üzerinde insan hayatını kaybetti. Sanayi ve ticaret durma noktasına geldi. İnsanlar evlerini işlerini terk ettiler. Bu şehir boşaldı. Allah’a şükürler olsun Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimizin aldığı tedbirler ile önce Fırat Kalkanı akabinde ise Zeytin Dalı operasyonuyla burada bizim hayatımıza ve bütünlüğümüze kastetmiş olan şer güçleri def edildi. Kahraman ordumuzun kontrolünde güvenli bölge oluşturuldu. Rahat bir hayata kavuştuk. Tabiri caiz ise hayatımızı yeniden kuracağız burada, biz geleceğe umutla bakmak istiyoruz. Bu şehirde yaşayanlar, bir gelecek inşa etmek istiyoruz“ ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise şöyle konuştu:

“İnönü stadyumunun üzerinde yine bomba patladı. Bir tek bombada 50 şehidimiz oldu. İstiklal Caddesi’nde bomba patladığında uzun süre dükkanlar kapandı. Demek ki memleket olarak Kilis ile Beyoğlu olarak aynı sıkıntılara maruz kaldık. Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bunlardan çıkmayı başardık. 15 Temmuz her yer yerde oldu. Memleketin birliğine kast edildiğinde Kilis ile Beyoğlu ayrılmadı. Hepsi aynıydı. Meselemiz ve sorunumuz müşterek, çıkışımızda müşterek, mesele bu olayları doğru okuyacak, güçlü bir irade, sağlam bir irade ile doğru insanların toplandığı iyi bir iradeyle memleketi daha ileriye götürmek mümkündür. Bunun da adı adresi AK Parti’dir” ifadelerini kullandı.

Seminerden sonra basın açıklaması yapan Başkan Demircan, "Kilis çok güzel bir şehrimiz. AK Parti Belediyeciliğinin çok önemli örneklerini göstermiş, elbette sınırda olmaları nedeniyle kendilerine has sorunları da var. Bugün moral ve motivasyon çerçevesinde buradayız. Teşkilatımızı çok diri, heyecanlı, seçime moral üstünlüğüyle gördük. Ve mutlu olduk. Ama en sevindirici tarafı şehrin siyasi liderleri, siyasi aktörleri bütün meselelere vakıf özellikle iş ve üretim anlamında Kilis’in geleceğine yönelik hazırlıklarını tamamlamışlar. Bundan sonraki süreç Kilis için ekonomiyi büyütme süreci olacak” diye konuştu.

