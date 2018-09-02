Başkan Demircan Rize’de hemşehrileriyle buluştu

“TÜM VATANDAŞLARIMIZ “RİZE’Yİ MUTLAKA BİR GÖRSÜN"

Köyünde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Demircan, “Atalarımız, büyüklerimiz, dedelerimiz onlarca yıl evvel buradan çıkıp İstanbul’a gelmişler, Kasımpaşa’ya yerleşmişler. Ben üçüncü kuşağım. Orada doğdum, orada büyüdüm. Ama sonuçta İbni Haldun’un dediği gibi coğrafya kader. Doğduğumuz yerin de karakterini taşıyoruz. Senede bir kez olsun burada bu etkinliklere katılmaktan çok mutlu oluyoruz. Beyoğlu’nda yaşayan, Anadolu’dan gelmiş, göç etmiş insanları köylerinde bulmanın da ayrı bir iletişimi var. Onları mekanlarında ziyaret etmek de çok anlamlı. Bu çerçevede Rize’deyiz. Bütün Türkiye’deki vatandaşlarımıza “Rize’yi mutlaka bir görün” çağrısını da yapmak istiyorum” dedi

(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)



