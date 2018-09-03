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​Başkan Demircan Şebinkarahisar’da ziyaretlerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:10 | Son Güncelleme

BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine geldi.

​Başkan Demircan Şebinkarahisar’da ziyaretlerde bulundu

GİRESUN,(DHA) - BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine geldi. Demircan burada Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı ile birlikte ilçeyi ve köyleri gezdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Şebinkarahisar’a gelerek ilçeye bağlı Karacaören köyünü, Şebinkarahisar Belediyesini ve ilçe merkezini gezdi. Karacaören Köyünde kahvaltıya davet edilen Demircan’a, köy kadınlarının kendi elleriyle pişirdiği ekmekler ve yöresel lezzetler ikram edildi. Başkan Demircan ekmek yapan kadınlarla bir süre sohbet ettikten sonra ekmek pişirdi. Köy ziyaretini tamamlayan Demircan ardından Şebinkarahisar Belediyesini ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Şahin Yılancı tarafından karşılanarak Şebinkarahisar’ın kültürel tarihini yansıtan eserleri inceledi.

“İPEK YOLU HATTI İZLERİNİ BUGÜN ŞEBİNKARAHİSAR’DA GÖRMEK MÜMKÜN”

Şebinkarahisar ziyaretinde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Eskiden katırlarla İpek Yolu’nun güzergahları vardı. Bu güzergah Giresun ile başlar, Şebinkarahisar, buradan Kemaliye, oradan da Harput Vadisi’ne Fırat’ın doğduğu yerden Güneydoğu’ya doğru gidermiş. İşte bu İpek Yolu hattı izlerini bugün Şebinkarahisar’da görmek mümkün. Buraya geldiğinizde, bir şehirde kültürü, sanatı, mimarisi, estetiği, şehir anlayışının olduğu bir yerde hissediyorsunuz. İşte o mekanın adı Şebinkarahisar. Yurdumuzun içerisinde keşfedilmesi gereken çok mekan var. Bugün, bütün 80 milyon vatan evladının mutlaka bir kere görmesi gereken şirin beldelerimizden birindeyiz” diye konuştu.

“ŞEBİNKARAHİSAR, ANADOLU’NUN KADİM ŞEHİRLERİNDEN BİRİSİ”

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan’ın ziyaretlerinden memnun olduğunu ifade eden Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, “Şebinkarahisar, Anadolu’nun kadim şehirlerinden birisi. Osmanlı’ya sancak beyliği yapmış, Cumhuriyet döneminde 10 yıl vilayetlik yapmış, birçok kültürün, medeniyetin, farklı dil ve dinlerin yaşadığı bir medeniyet beşiği. Beyoğlu Belediye Başkanımızı şehrimizde ağırladık, ziyaretlerinden dolayı başta belediye başkanımız olmak üzere ilçe başkanımıza, meclis üyelerine ve değerli misafirlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

(GÖRÜNTÜLÜ - FOTOĞRAFLI)

​Başkan Demircan Şebinkarahisar’da ziyaretlerde bulundu​Başkan Demircan Şebinkarahisar’da ziyaretlerde bulundu​Başkan Demircan Şebinkarahisar’da ziyaretlerde bulundu​Başkan Demircan Şebinkarahisar’da ziyaretlerde bulundu

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