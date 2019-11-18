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Başkan Demir’den ‘Gülsan’, ‘Hayvanat Bahçesi’ ve ‘Çiftlik’ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 12:03 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gülsan Sanayi Sitesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile mutabakata vardıklarını, Hayvanat Bahçesi’nin 19 Mayıs ilçesine taşınacağını ve yerine Çocuk Köyü yapılacağını, Çiftlik Caddesi’nin trafiğe açılması konusunu ise halka soracaklarını açıkladı.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gülsan Sanayi Sitesi, Hayvanat Bahçesi, Çiftlik Caddesi ve istihdam konularındaki projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Gülsan Sanayi Sitesi’nin taşınması ve sanayi bölgesine yapılacak yeni düzenlemeler hakkında bilgiler veren Başkan Demir, “Millet Bahçesi yılbaşından önce açılacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gülsan Sanayi Sitesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile mutabakata vardıklarını, Hayvanat Bahçesi’nin 19 Mayıs ilçesine taşınacağını ve yerine Çocuk Köyü yapılacağını, Çiftlik Caddesi’nin trafiğe açılması konusunu ise halka soracaklarını açıkladı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gülsan Sanayi Sitesi, Hayvanat Bahçesi, Çiftlik Caddesi ve istihdam konularındaki projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Gülsan Sanayi Sitesi’nin taşınması ve sanayi bölgesine yapılacak yeni düzenlemeler hakkında bilgiler veren Başkan Demir, “Millet Bahçesi yılbaşından önce açılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun’a ziyaretine yetiştirmeye çalışıyoruz. Arkasından Gülsan Sanayi Sitesi geliyor. Kentsel dönüşümün en önemli parçasından biri. Onu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile anlaştık. Toybelen’de 700 dönüm bir rezerv alanımız var. Oranın 450 dönümlük kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın talimatıyla TOKİ tarafından projelendiriliyor. Kooperatif aracılığıyla oradaki esnaflarımızın taleplerini alıyoruz. Buradaki projeyi TOKİ ile gerçekleştireceğiz. 2020 yılında da inşasına başlayacağız. Arkasından da Gülsan Sanayi esnafını oraya taşıyacağız. Gülsan Sanayi Sitesi’ni kamulaştırıp, ortadan kaldırarak orayı çok güzel bir yer haline getireceğiz. İçerisinde büyük bir selatin camisi, kültür alanı gibi Millet Bahçesi’ne entegre bir şekilde çalışmalarımız sürecek. Orayı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yaptıracağız. Bakanımızla mutabakata vardık” dedi.

“Hayvanat Bahçesi Sarıgazel’e taşınacak, yerine Çocuk Köyü yapılacak”
Hayvanat Bahçesi’nin de taşınarak, yerine çok güzel bir ‘Çocuk Köyü’ yapılacağını ifade eden Mustafa Demir, “Çocuk Köyü projesini gerçekleştireceğiz. 300 dönüm alanda bunu yapacağız. Sevgi Kafe’nin ilerisinde Hayvanat Bahçemiz vardı. Orası hayvanlar için yetersiz bir alan. Şartları da çok uygun değildi. Vahşi doğa ortamında yaşaması gereken, demir parmaklar arkasına alınmış olan hayvanları ilgili yerlere gönderdik. Evcil hayvanlardan bir kısmı orada duruyor. 19 Mayıs ilçemizin Sarıgazel mevkisinde bin 700 dönümlük Milli Parklar’dan bize tahsis edilmiş bir alan var. Orayı bakanlık ile görüştük, yazışmalarını da yapıyoruz. Bin 700 dönüm içerisine doğal ortamında yaşanan bir hayvanat bahçesi gerçekleştireceğiz. Hayvanların doğal ortamlarında bir yaşam sürmelerini amaçlıyoruz. İnşallah burayı da Samsun’a kazandıracağız. Türkiye’nin de bu alanda en iyi projesi olacak” şeklinde konuştu.

“Çiftlik Caddesi halka sorulacak"
Çiftlik Caddesi’nin halk oylamasına sunmak için seçmen listesi hazırladıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları söyledi:
“Çiftlik diye ifade ettiğimiz İstiklal Caddesi’nin trafiğe açılmasıyla ilgili bir çalışma yapacağımızı söylemiştik. Bir kısım esnaf, yolun trafiğe açılmasını talep ediyor. Orayı yaya olarak kullanan bir kısım ise ağırlıklı olarak trafiğe açılamamasını istiyor. Bununla ilgili bir halk oylaması yapmak istiyoruz. Oradaki hem dükkan hem mülkiyet hem de esnaflardan oluşan bir seçmen listesi hazırlığındayız. Halk oylaması yağacağız. Çıkan neticeye göre buna karar vereceğiz. Eğer açılması noktasında bir karar çıkarsa, o sokağı yıkıp da yeniden trafiğe açacak şekilde yapmayacağız. Mevcut haliyle trafiğe açıp, yaya alanlarını belirleyip, ciddi bir masrafa girmeden yapacağız. Daha sonra da orada projelerimiz olacak. Sonrasında tekrar trafiğe kapatılabileceğini de düşünerek, trafiğe açmayı planlıyoruz.”

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