Başkan Demirtaş’tan önemli açıklamalar

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediyenin 264 milyon TL civarında bir borcunun olduğunu belirterek, gayrimenkul satışları ile rahat bir nefes almak istediklerini söyledi. İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Başkan Necattin Demirtaş, göreve geldikten sonra ilk iş olarak mali yapıyı düzeltmeye çalışacaklarının altını çizdi. Demirtaş, “İlk işimiz mali yapıyı düzeltmeye çalışmak olacak. Bu yıla ait ödememiz gereken yüklü miktarda bir borç var. Bunların ödenmesi noktasında biraz sıkıntılarımız var. Toplamda 264 milyon TL civarında bir borç stoku var. ‘Borç yiğidin kamçısıdır’ derler. Biz borçtan korkmuyoruz da bir ödeme zorluğunu içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Şu anda İller Bankası’ndan gelen paylar, devlet borçları kesintisinden sonra memur maaşlarının ödenmesine ancak yetiyor. Dolayısıyla İller Bankası’ndan gelen paradan, devlet kesintisinden sonra memur maaşlarının da ödenmesiyle pek bir hareket kabiliyetimiz kalmıyor” dedi. 120 milyon lira civarında ’kamu alacağı’ dedikleri borçlarının olduğunu belirten Demirtaş, “Kamu borçları İller Bankası’ndan aldığımız paydan otomatik olarak kesiliyor. Geriye kalan kısım 3. şahıslara olan borçlar ve özel banka borçları olarak oldukça yüksek. Ortalama aylık 10 milyonun üzerinde bir ödemeyle karşı karşıyayız gibi gözüküyor. Bunu çevirmemiz hayli zor. Burada ne yapacağız? 1-2 gayrimenkul satmaya çalışacağız. Vatandaş üzerindeki alacaklar için de duyuru yapıp, bunların dönem dönem tahsil edilmesini sağlayacağız. Bunlar yol haritamızı biraz rahatlatacaktır. 1-2 sene bu sıkıntıyı çekeceğiz gibi gözüküyor” diye konuştu.

“Eski belediye hizmet binaları satışa çıkacak”

Ekonomik dar boğazdan gayrimenkul satışı ile çıkmaya çalışacaklarını belirten Necattin Demirtaş, “Yeni belediye binasına bayramdan sonra taşınmayı düşünüyoruz. Şu an kullandığımız 2 belediye hizmet binasını satmayı düşünüyoruz. Zaten elimizde bir kaynak yok. Dolayısıyla yeni binamıza taşındıktan sonra buralar boşa çıkmışken, bu binaların değerlendirilmesini düşünüyoruz. Bu da bizim yükümüzü hafifletecektir. Piyasaya olan borçları bu 2 binadan birini satsak bile biraz nefes alırız diye düşünüyorum. Henüz karar aşamasındayız. Meclisten geçecek mi bu süreç de önemli. Vatandaşlardan alabildiğimizi alacağız, gayrimenkullerden de satabileceğimizi satacağız. İkisini de yapamazsak, millete ‘durum bu’ diyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Unkapanı Kültür Merkezi’ni durduracağız”

Unkapanı Kültür Merkezi inşaatını durduracaklarını açıklayan Demirtaş, “Unkapanı Kültür Merkezi inşaatı İller Bankası’ndan kaynak kullanılmadan yapılmaya çalışılmış. Belediye kendi kaynaklarıyla yapmaya kalkışmış. Şu anda orayla ilgili 3-4 milyon TL bir borç var. Orayı muhtemelen durduracağız. Çünkü kaynaksız, kredisiz 15 milyon kullanma şansımız yok. Şu anda bizim buna harcayacak paramız yok. Şu anda inşaatı durduracağız. Durumumuz düzelirse belki ileride devam ederiz” ifadelerini kullandı.