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Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı ile kayıp gazeteci Kaşıkçı’yı görüştü

15.10.2018 15:51 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı ile kayıp gazeteci Kaşıkçı’yı görüştü.Suudi Arabistanm Kralı, Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Trump, Dışişişleri Bakanı Mike Pompeo’yu Suudi Arabistan’a yolluyor

Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı ile kayıp gazeteci Kaşıkçı’yı görüştü

Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı ile kayıp gazeteci Kaşıkçı’yı görüştü.Suudi Arabistanm Kralı, Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Trump, Dışişişleri Bakanı Mike Pompeo’yu Suudi Arabistan’a yolluyor.

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