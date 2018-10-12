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Başkan Donald Trump'tan Brunson tweet'i

12.10.2018 16:52 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump kararın açıklanmasından sonra tweet attı

Başkan Donald Trump'tan Brunson tweet'i

Başkan Trump’tan ilk Brunson tweeti: "Rahip Brunson için çok çalışıyoruz"

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Brunson kararı açıklandıBrunson kararı açıklandı
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