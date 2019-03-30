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Başkan Dündar belediye personeliyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 14:52 | Son Güncelleme

Belediye bünyesindeki müdürlükleri tek tek ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çalışanlarla bir araya geldi.Klasik belediyecilik hizmetlerinin dışında sosyal alandaki çalışmalara da büyük önem veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kurum içi iletişim kapsamında fırsat buldukça belediye çalışanlarıyla buluşuyor.

Başkan Dündar belediye personeliyle buluştu

Belediye bünyesindeki müdürlükleri tek tek ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çalışanlarla bir araya geldi.
Klasik belediyecilik hizmetlerinin dışında sosyal alandaki çalışmalara da büyük önem veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kurum içi iletişim kapsamında fırsat buldukça belediye çalışanlarıyla buluşuyor. İlk olarak sabah saatlerinde Soğanlı’daki hizmet birimlerini ziyaret eden Başkan Dündar, mesai öncesinde personele çorba ikramında bulundu. Çalışanlarla yakından ilgilenerek sohbet eden Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Osmangazi ve Bursa için gece gündüz karıncalar gibi çalışan, belediyecilik hizmetlerinde örnek gösterilen başarılara imza atan bu büyük ailenin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Bizler, demokrasinin yerelde başladığına inanan bir anlayışın temsilcileriyiz. Çok şükür ki Osmangazi ilçemiz, yıllardır bu anlayışa sahip, iş bilen bir yapıyla yönetiliyor” dedi.
Dündar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana önemli projelere sizlerin emekleriyle imza attık. Yapılan her iş şahsımın değil, her birinizin özveriyle çalışmasının ürünü. Bugün geldiğimiz seviyeyi daha yukarı çıkartmak için inşallah birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Osmangazi Belediyesi’nde 2 dönemin ardından 3’ncü dönemine hazırlanan Başkan Dündar’a belediye personeli de sürpriz yaparak “Sizinleyiz” mesajı veren 2014-2019 Yerel Yönetim Şampiyonluk Kupası hediye etti.

Başkan Dündar belediye personeliyle buluştu

Başkan Dündar belediye personeliyle buluştu

Başkan Dündar belediye personeliyle buluştu

Başkan Dündar belediye personeliyle buluştu

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