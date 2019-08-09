HABER

Başkan Dündar personelle bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 18:29 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kurban bayramı öncesi son iş gününde belediye personeli ile tek tek bayramlaştı.Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi’nin geleneksel bayramlaşma programında belediyenin bütün birimlerinde görev yapan personel ile bir araya geldi.

Başkan Dündar personelle bayramlaştı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kurban bayramı öncesi son iş gününde belediye personeli ile tek tek bayramlaştı.
Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi’nin geleneksel bayramlaşma programında belediyenin bütün birimlerinde görev yapan personel ile bir araya geldi. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı bayramlaşma töreninde personel ile tek tek bayramlaşan Dündar, çalışanlara hayırlı bayramlar diledi. Bayramlaşmaya gelen personel çocuklarıyla yakından ilgilenen Dündar, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Kurban Bayramı’nın tüm İslam alemine huzur, mutluk ve sağlık getirmesini temenni eden Başkan Dündar, “Bayramlar, kavuşmanın, sevincin, barışın ve huzurun hakim olduğu günlerdir. Bu duygularla kurban bayramına hep beraber hep beraber ulaşmanın sevinci içindeyiz. Başta çalışma arkadaşlarım ve aileleri olmak üzere bütün İslâm âleminin bayramını tebrik ederim” dedi.

Başkan Dündar personelle bayramlaştı

Başkan Dündar personelle bayramlaştı

Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin
Mudanya’nın genç hafızları Suuçtu şelalesindeMudanya’nın genç hafızları Suuçtu şelalesinde
Korku yaratan tozun nedeni depremle birlikte gelen heyelanmışKorku yaratan tozun nedeni depremle birlikte gelen heyelanmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir’in Havran ilçesinde korkunç kaza! Yaralılar var

Tatil yolunda kazalar başladı! Yaralılar var

Son dakika: Bakan Kurum: Denizli'de 150 konut inşaatını başlatıyoruz

Bakan'dan deprem açıklaması! İşte son durum

Bakan Çavuşoğlu'ndan net Suriye mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Konyaaltı Plajı'ndaki amip iddialarına belediyeden açıklama

Konyaaltı Plajı'yla ilgili o iddiaya açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.