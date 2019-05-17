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Başkan Duran, Tire Belediyesi'nin borcunu afişle duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 11:12 | Son Güncelleme

İzmir'de İYİ Partili Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, devraldığı belediyeye ait borç durumunu gösteren iki dev afiş hazırlattı. Belediyenin 58 milyon 85 bin liralık borcu, Belediye Hizmet Binası ve Zabıta Müdürlüğü'ne asılan afişle Tire halkına duyuruldu.

Başkan Duran, Tire Belediyesi'nin borcunu afişle duyurdu

Millet İttifakı'ndan girdiği 31 Mart'taki seçimleri kazanarak göreve gelen İYİ Partili Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, devraldığı belediyeye ait borç durumunu gösteren iki dev afiş hazırlattı. Tire Belediyesi'nin 58 milyon 85 bin 343 lira 85 kuruş olan borcunun kalem kalem yazıldığı afiş, Tire Belediyesi Hizmet Binası ve Zabıta Müdürlüğü dış duvarına asılarak Tire halkına duyuruldu.

Afişte borcun, Başkan Duran'ın resmen göreve başladığı 5 Nisan 2019 tarihine kadar olan dönemi kapsadığı ve 25 milyon TL'lik yargı süreci devam eden tazminat davalarının dahil olmadığı ifade edildi. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, seçimler öncesi Tireliler'e şeffaf belediyecilik konusunda söz verdiğini belirtip, "Görev sürem boyunca da benim yönetimimdeki belediyeye ait son durumu yine aynı afiş yöntemiyle insanlara duyuracağım. Tire Belediyesi benim döneminde şeffaf ve hesap verilebilir bir hale gelecek" dedi. Önceki dönemde Tire'de CHP'den belediye başkanı olan Tayfur Çiçek, son seçimde DSP'den aday olmuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Tire Belediyesi belediye borcu

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