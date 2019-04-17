Başkan Elmas, TÜİK verilerini değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mart ayı ’Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Konut satışları ile ilgili TÜİK verilerini değerlendiren KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Vatandaşlarımızın kampanyalardan yararlanması ülke ve gayrimenkul sektörü için umut vericidir” dedi.

Konut satışları ile ilgili bugün açıklanan TÜİK verilerini değerlendiren Elmas, Türkiye genelinde Mart ayında 105 bin 46 adet konut satışı gerçekleştiğini ifade etti. Bir önceki aya göre konut satışlarında yaklaşık yüzde 34 oranında artış yaşandığını kaydeden Elmas, “Kamu bankalarıyla yapılan 0.98 faiz oranı kampanyası ve daha sonraki süreçte kamu bankalarının konut kredisi faiz oranını genel olarak 1.28’e düşürmesi durgun giden gayrimenkul sektörüne önemli bir dinamizm kazandırmıştır. Vatandaşlarımızın yapılan kampanyalardan yararlandığını görmek hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü için umut vericidir” dedi.

“Özel bankalar kamu bankaları gibi konut kredisi faiz oranlarını düşürmeli” diyen Elmas, “Birinci el konut satışları bir önceki ay olan Şubat ayına göre yüzde 35 artarak 44 bin 163 adet olarak gerçekleşti. İpotekli satışlara baktığımızda da 22 bin 762 adet konut satışı ile bir önceki aya göre yüzde 156 oranında artış meydana gelmiştir. Bir süredir ertelenen konut alma talebi bahar dönemiyle birlikte tekrar canlanmıştır. Kamu bankalarının yanında özel bankaların da konut kredi faiz oranlarını düşürmesiyle vatandaşlarımızın ciddi anlamda konuta yöneleceğini söyleyebiliriz. Özel bankalar da özveri ve fedakârlıkta bulunan gayrimenkul sektörü ve kamu bankaları gibi elini taşın altına koymalıdır” diye konuştu.