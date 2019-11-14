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Başkan Erbaş, kendisine çiçek vermek isteyen küçük kızı davet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 22:34 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle gittiği Adıyaman’da kendisine çiçek vermek isteyen küçük kızı kırmayarak bulunduğu yere davet etti.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle gittiği Adıyaman’da bir vatandaş Erbaş’a sosyal medya üzerinden ulaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle gittiği Adıyaman’da kendisine çiçek vermek isteyen küçük kızı kırmayarak bulunduğu yere davet etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle gittiği Adıyaman’da bir vatandaş Erbaş’a sosyal medya üzerinden ulaştı. Vatandaş paylaşımında, kızının da aralarında bulunduğu Şehit Engin Tilbaç Anaokulu Diyanet sınıfı öğrencilerinin ziyareti sırasında Erbaş’ı görmek istediğini ve kızının da kendisine çiçek takdim etmek istediğini ancak edemediğini belirtti. Paylaşımı görünce kayıtsız kalmayan Erbaş, küçük kızı ve babasını, bulunduğu yere davet ederek küçük kızın çiçeğini kabul etti.
Erbaş konuya ilişkin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında gittiğimiz Adıyaman’da,bizleri ziyaret edip çiçek hediye eden kıymetli yavrumuza çok teşekkür ediyorum. Kızımızın nezdinde Şehit Engin Tilbaç Anaokulu Diyanet sınıfının kıymetli öğrencilerini gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

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