Başkan Erbaş: "Son iki-üç asırdır dünyanın büyük bölümünü etkileyen siyasal, ekonomik ve kültürel emperyalizm, toplumsal yasaları da alt üst etmiştir"

"Son iki-üç asırdır dünyanın büyük bölümünü etkileyen, siyasal, ekonomik ve kültürel emperyalizm, toplumsal yasaları da alt üst etmiştir"

Modern dönemde sosyo-kültürel değişimlerin temel dinamiklerinin doğru bir analize tabi tutulması gerektiğine dikkat çeken Erbaş, "Günümüz dünyasında, küresel ölçekte düşünce ve davranışı şekillendiren temel dinamiklerin 18. yüzyıldan itibaren Batı merkezli gelişen olaylara ve dünya tasavvuruna dayandığı açıktır. Yani sanayi devrimiyle beraber varlığın aşkın boyutunu yok sayan ve sadece maddeyi merkeze alan bir bakış açısı egemen olmuştur. Bu yaklaşımın emperyalist yöntemlerle Batı dışındaki dünyaya da taşınmasıyla esasen sosyo-kültürel değişimin tabi mecrası da ciddi oranda hasar görmüştür. Bugün yaşadığımız dünyada maruz kalınan sosyo-kültürel bağlam, hızlı değişen davranış biçimleri, karmaşık tepkiler, doğal bir sürecin neticesinden ziyade küresel ölçekte bir toplum mühendisliği çalışmasının sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha açık bir ifadeyle son iki-üç asırdır dünyanın büyük bölümünü etkileyen, siyasal, ekonomik ve kültürel emperyalizm, toplumsal yasaları da alt üst etmiştir" şeklinde konuştu.

"Toplumun genelini ilgilendirmeyen, ümmetin ve insanlığın temel meselelerinin uzağında bir takım konuları, gelişigüzel ve popülist tartışmalarla kamuoyunun gündemine taşımanın zihinsel bir kaosa hizmet etmekten öteye geçmediği de vahim bir gerçekliktir" diyen Başkan Erbaş, "Bugün her alanda krizlerle kuşatılmış dünyanın ve geleceğe dair umudunu yitirmek üzere olan insanlığın dirilişine dair çalışma ve hizmetlerin iki boyutu olmak zorundadır; Bunlardan birincisi; hayatın pratikleri noktasında, sosyo-kültürel gerçeklikler göz ardı edilmeden kapsamlı bir eğitim, makul bir yaklaşım, doğru bir iletişim zemininde sahih bilgi, sağlam inanç ve ahlaki değerlerle hayata rehberlik etmektir. İkincisi ise; zamanı ve çağı yeniden inşa ederek sosyo-kültürel değişimi doğal mecrasına döndürmek ve insanlığı maruz kaldığı sosyal, siyasal, kültürel ve iktisadi kuşatmadan kurtaracak yeni bir dünyanın inşası için çalışmaktır. Bu bağlamda fıkıh, kelam gibi İslami hayatın kurucu disiplinlerini yeniden inşa etme çabalarının en büyük eksikliği, hayatı inşa etme gayesinin ve ufkunun oldukça zayıf kalmasıdır. Bu manada 6. Din Şurasının ana konusunun sosyo-kültürel değişim ve diyanet hizmetleri olarak belirlenmesini oldukça önemli bulduğumuzu ifade etmeliyim. Zira şura boyunca bir taraftan, hayatın pratikleri bağlamında günümüz insanına uygulanabilir davranış modeli ve imkanı sunmanın en ideal yollarını ararken, diğer yandan sağlıklı bir kişilik, toplum ve dünyanın inşası için neler yapabileceğimizi müzakere edeceğiz. Din İşleri Yüksek Kurulu bir taraftan yeni ortaya çıkan ya da hayatın içinde çeşitli etkilere maruz kalarak farklı boyutlar kazanan konulara ilişkin görüşler ortaya koyarken diğer yandan başta inanç karşıtı akımlar olmak üzere bireysel sorumluluklardan küresel sorunlara kadar bütün meseleleri dini açıdan takip ve analiz ederek Müslümanlara ve bütün insanlığa rehberlik etmek gibi devasa bir mes’uliyeti taşımaktadır. Bu manada zamanın ve olayların gerisinde kalmadan, doğru bilgi, uygun yöntem, anlaşılır bir dil ile milletimize ve insanlığa rehberlik etmek her geçen gün daha önemli hale gelmektedir" dedi.

Ailenin Korunması ve aile içi şiddetin önlenmesi, konusunda vatandaşlara rehberlik ve hizmet etmek üzere 100 bini aşkın din görevlisi ve Kur’an kursu hocasının özel ve kapsamlı eğitimler yaptıklarının altını çizen Erbaş, Çocuk İhmal ve İstismarı Farkındalık Eğitimi kapsamında da vaiz, imam-hatip, müezzin-kayyum ve Kur’an kursu öğreticisi kadrosundaki 70 bin 149 hoca ile farkındalık eğitimi verdiklerini dile getirdi. Erbaş, "Cami içi din hizmetleri değişen ve gelişen sosyo-kültürel gerçeklik karşısında nasıl bir içerik, yöntem ve sunuş kazanmalıdır. Camiye gelen vatandaşların zihin ve gönül dünyalarının her geçen gün en ileri düzeyde ihya olacağı bir standardın ilkeleri ve uygulanabilirliği nasıl sağlanabilir, bunları konuşmalıyız. Diğer yandan cami dışı din hizmetlerinde, gelişmiş ülkelere göre yarım asırlık bir geç kalınmayla da olsa, aileden gençlik çalışmalarına, sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerden diğer manevi rehberlik faaliyetlerine kadar hayatın her alanına yönelik din hizmeti ve rehberlik çalışmasının varlığı memnuniyet vericidir. Ancak bu alanda gündeme alınması gereken pek çok meselenin olduğunu da unutmamak gerekir. Örneğin bütün bu çalışmaların doğru bir zeminde ve sağlam bir statü ile toplumsal hayatın doğal unsurları haline gelmesi gerekmektedir. Aynı şekilde farklı nitelik ve hassasiyetler taşıyan onlarca alanın her birine yönelik standartların, materyallerin ve eserlerin oluşturulması elzemdir. Dahası söz konusu alanlarda en iyi hizmeti sunacak yetişmiş personel ihtiyacı nasıl karşılanacaktır? Özellikle üniversitelerimizle bu konuyu acilen ele almak durumundayız. Aynı şekilde söz konusu hizmetlerin sonuçlarını bilimsel olarak ölçmeye ve niteliklerini geliştirmeye katkı sunacak akademik çalışmaların yaygınlaştırılması da önemli bir husus olarak karşımızda durmaktadır" ifadelerini kullandı.