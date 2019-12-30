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  4. Başkan Ercengiz, yeni yılı huzurevinde kutladı

Başkan Ercengiz, yeni yılı huzurevinde kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 14:48 | Son Güncelleme

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yeni yıl öncesinde Burdur Belediyesi Berberoğlu Huzurevi’ni ziyaret ederek yaşlıların yeni yıllarını kutladı.Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yeni yıla girmeye günler kala, ilk ziyaretini Burdur Belediyesi Berberoğlu Huzurevi’ne gerçekleştirdi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yeni yıl öncesinde Burdur Belediyesi Berberoğlu Huzurevi’ni ziyaret ederek yaşlıların yeni yıllarını kutladı.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yeni yıla girmeye günler kala, ilk ziyaretini Burdur Belediyesi Berberoğlu Huzurevi’ne gerçekleştirdi. Başkan Ercengiz, Huzurevi sakinlerinin yeni yıllarını kutlayarak, yaşlılarla tek tek ilgilendi. Hep birlikte yeni yıl pastasını üfleyen Başkan Ercengiz ve huzurevi sakinleri, yeni yıldan sağlık ve huzur temenni ettiler.
Ercengiz, gerçekleştirilen kutlamada yaptığı konuşmada, “Salı günü inşallah 2019’un son gününü birlikte yaşayacağız. 2020’de Allah her şeyden önce hepimize sağlık versin. Memleketimizi kazadan, beladan, savaşlardan, kavgadan ve huzursuzluklardan korusun. Öyle ümit ediyoruz. Sizlerin bizlere verdiği yetki ile sizlere ve vatandaşımıza hizmet etmek için gayret ediyoruz. Bugün de sizlerle birlikte yeni yılı erken kutlayalım istedik. Allah ağzımızın tadını bozmasın, huzurumuzu kaçırmasın. Bizim tek temennimiz, sizlerin sağlığının yerinde olması. Sağlığınıza dikkat edin. Bize düşen tüm görevlerde sizlere bir telefon kadar yakınız. Her zaman sizden gelecek en küçük talebin bile bizim başımızın üstünde yeri ardır ve bizim için emirdir. Ne zaman isterseniz, bizlere ulaşabilirsiniz. Müdürümüz, çalışan arkadaşlarımız sizin konforunuz için gayret gösteriyorlar. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. 2020’den hepimiz için sağlık, mutluluk, huzur temenni ediyorum” şeklide konuştu.

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