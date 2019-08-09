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Başkan Erdem’den hayvan dostu Ada’ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 12:34 | Son Güncelleme

Evde yaptığı limonataları satarak kazandığı parayı can dostlar için harcayan 6 yaşındaki Ada Veziroğlu’nu ziyaret eden Başkan Turgay Erdem, “Büyüklerimizden bile görmediğimiz davranışı Ada’dan gördük” diyerek küçük Ada’yı tebrik etti.Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, evde yaptığı limonataları satarak elde ettiği gelirle Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne can dostlar için mama bağışında bulunan 6 yaşındaki Ada Veziroğlu’nu, tezgahı başında ziyaret etti.

Başkan Erdem’den hayvan dostu Ada’ya ziyaret

Evde yaptığı limonataları satarak kazandığı parayı can dostlar için harcayan 6 yaşındaki Ada Veziroğlu’nu ziyaret eden Başkan Turgay Erdem, “Büyüklerimizden bile görmediğimiz davranışı Ada’dan gördük” diyerek küçük Ada’yı tebrik etti.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, evde yaptığı limonataları satarak elde ettiği gelirle Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne can dostlar için mama bağışında bulunan 6 yaşındaki Ada Veziroğlu’nu, tezgahı başında ziyaret etti. 7’den 77’ye her yaştan insana örnek olan Ada Veziroğlu’ndan limonata alarak destek olan Başkan Turgay Erdem, bu örnek davranışından dolayı kendisini kutladı. Turgay Erdem, “Ada, her gün burada can dostlara mama yardımı yapabilmek için limonata satıyor. Bizim, büyüklerimizden bile görmediğimiz duyarlı bir davranışı, 6 yaşındaki Ada bize gösterdi. Bunu örnek almamız lazım. Ada çok güzel düşünmüş. Gerçekten çok değerli katkı sağladı bize. Kendisini bu güzel davranışından dolayı kutluyorum. Bizim için can dostların yardımcısı olarak kalacak. Veziroğlu ailesine de böyle duyarlı bir çocuk yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Limonata satarak kazandığı paralarla sokak hayvanlarına mama alma fikrini, annesini örnek alarak hayata geçirdiğini belirten Ada Veziroğlu da, “Annem hep midye kabuklarından yaptığı ürünleri satarak para kazandığını bana anlatıyordu. Bu çok hoşuma gitti. Ben de limonata satıp kazandığım paralarla barınağa, can dostlar için mama bağışı yapmak istedim” dedi.

Başkan Erdem’den hayvan dostu Ada’ya ziyaret

Başkan Erdem’den hayvan dostu Ada’ya ziyaret

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