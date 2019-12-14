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Başkan Erdem’den Korubaşı’na akademi sözü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2019 10:19 | Son Güncelleme

Nilüfer’in Korubaşı Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Turgay Erdem, öncelikli olarak mahalleye Kadın ve Çocuk Akademisi kazandırmak istediklerini söyledi.

Nilüfer’in Korubaşı Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Turgay Erdem, öncelikli olarak mahalleye Kadın ve Çocuk Akademisi kazandırmak istediklerini söyledi. Erdem, Yörük kültürünün hakim olduğu mahallenin kültürel özelliklerini korumak için de projeler gerçekleştireceklerini belirtti.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Başkan Burada Projesi” kapsamında cuma günleri gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini Korubaşı Mahallesi ile sürdürdü. Nilüfer’in merkeze uzak sınır yerleşimlerinden olan Korubaşı Mahallesi’nde Muhtar Fehmi Burhan ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Erdem talep, öneri ve sorunları yerinde dinledi.
Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Zafer Yıldız, Engin Yener, Osman Ayradilli ve Remzi Çınar ile birlikte mahallede incelemelerde bulunan Başkan Erdem, Korubaşı Mahallesi’nde gerçekleştirmek istedikleri öncelikli hizmetler arasında mahalleye Kadın ve Çocuk Akademisi kazandırmak olduğunu söyledi.
Başkan Erdem “Yörük kültürünün hakim olduğu bu mahallemizin bir taraftan kültürel özelliklerini korumak için çalışacağız, bir taraftan da tarım ve hayvancılığa destek vereceğiz. Ayrıca kırsal mahallelerimizin en büyük sorunu olan kente göç ile birlikte genç nüfusun azalmasının önüne geçmek istiyoruz. Burada köy tüzel kişiliğinden belediyemize geçen köy konağını bir takım tadilat ve onarımlarla Kadın ve Çocuk Akademisi olarak yeniden işlevlendirmeyi planlıyoruz. Özellikle kadınlarımızın ve çocuklarımızın yaşadıkları yerde mutlu olmaları, kendilerini ve sosyal yaşamlarını geliştirmeleri çok önemli” diye konuştu.
Mahalle sakinlerinin misafirperverlik ve sıcak ilgi gösterdiği Başkan Erdem, günün büyük bölümünü Korubaşı’nda geçirdi. Kahvehanede sohbetlere eşlik eden Erdem, köy kadınları ve çocuklarla da biraraya geldi.

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