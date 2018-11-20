HABER

Başkan Erdoğan'dan Lübnan'a bağımsızlık günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 17:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'ın bağımsızlığının 75. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'ın egemenlik, bağımsızlık, güven ve istikrarına büyük önem verdiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Lübnan'ın bağımsızlığının 75. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a mesaj gönderdi.

Türkiye'nin Lübnan'ın egemenlik, bağımsızlık, güven ve istikrarına büyük önem verdiğinin altını çizen Erdoğan, bahsi geçen konularda Lübnan halkı ve devletini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Fas Kralı 6. Muhammed, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika da Lübnan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Avn'a tebrik mesajı gönderdi.

Osmanlı hâkimiyetinde yaklaşık 400 yıl kalan Lübnan, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra girdiği Fransız mandasından 22 Kasım 1943'te bağımsızlığını kazandı.

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklamaAİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama
İmam baba, oğlunun cenaze namazını kıldırdıİmam baba, oğlunun cenaze namazını kıldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Lübnan Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

FETÖ'nün 'insan kaynaklarına' operasyon!

FETÖ'nün 'insan kaynaklarına' operasyon!

Son dakika! Instagram ve Facebook çöktü mü? Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor

Son dakika! Instagram ve Facebook çöktü mü? Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor

Uçağın düşme nedeni ortaya çıktı! Dağa çarptı

Uçağın düşme nedeni ortaya çıktı! Dağa çarptı

1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!

1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!

Antalya'da balon balığını yiyen kişi zehirlenerek yoğun bakıma kaldırıldı

Antalya'da balon balığını yiyen kişi zehirlenerek yoğun bakıma kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.