Başkan Erdoğan’dan toplu konut müjdesi

Biga Belediyesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 1+1 ve 2+1’den oluşan toplu konut projesinin startını verdi. 94 daireden oluşan projeye başvurular 22 Şubat’ta başlıyor.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ev sahibi olmak isteyen Bigalıların hayallerini gerçekleştirecek olan projenin en kısa sürede hayata geçeceğini söyledi. Toplu konut müjdesini hemşehrileriyle paylaşan Başkan Erdoğan, Bigalıların uygun şartlara modern, konforlu ve güvenli konutlara sahip olacağını ifade etti.

“Bigalıların hayali gerçek olacak”

Bigalılara hizmet etmenin onur olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, “Biga’mız için önemli bir projeyi daha gerçekleştirmenin ve hemşehrilerimizin hayallerini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Biga Belediyesi olarak ilçemizde ikamet eden hemşehrilerimizin uygun şartlarla ev sahibi olmaları için 94 konutluk Toplu Konut Projemizi Biga Belediyesi adına Belediye kuruluşu olan Biga Kent Hizmetleri AŞ olarak gerçekleştiriyoruz. 1+1 ve 2+1 konut seçeneklerini oluşturan proje, Hamdibey Mahallesinde Tarihi Namazgah’ın önünde ve eşsiz Biga manzarasına sahip bulunmaktadır. Bigalı hemşehrilerimiz için güvenli, konforlu olarak inşa edilecek daireler uygun fiyat ve ödeme koşulları ile satışa sunulacak. Her şey Gönüllerin Şehri Biga’mız için” dedi.

“Biga’mıza çok önemli bir proje kazandırıyoruz”

Biga Belediyesi’nden projenin detaylarına ilişkin yapılan açıklamada ise, “Biga Belediyesi olarak hızla gelişen ve büyüyen Biga’mızdaki özellikle imkanları sınırlı olan hemşerilerimizin talepleri ve ihtiyaçlarına uygun olarak kar amacı olmaksızın Biga Belediyesi Toplu Konutları için Belediyemizin iştiraki olan Biga Kent Hizmetleri Turizm San. ve Tic. A.Ş. mülkiyetinde bulunan ilçemiz Hamdibey Mahallesi 448 Ada 17 parsel sayılı taşınmaz üzerinde toplam 94 bağımsız bölümden oluşan 1.Etaba ait proje çalışması tamamlanmıştır. Önü kapanmayacak eşsiz panoramik Biga manzarasına sahip olan proje alanı şehir merkezinde bulunduğundan istenilen her noktaya yürüme mesafesindedir. Bölgenin siluetini ve dokusunu değiştirecek proje ile Biga’mıza çok önemli bir proje kazandırılmış olacaktır. Biga Belediyesi Toplu Konutları 1.Etap Projesi olarak 4 bloktan ve 3 farklı tipte (1+1, Açık Mutfak 2+1, Kapalı Mutfak 2+1) 93 adet konuttan oluşan projedeki konutların en az 1 yıldır Biga’da ikamet eden hemşerilerimize indirimli olarak tamamı peşin veya yüzde 25 peşin - yüzde10 ara ödeme, kalanı 120 ay 0,79 vade oranı ödeme imkanı sunularak satılması planlanmıştır. Bu sayede sınırlı imkanları ile konut edinemeyen hemşerilerimizin Belediyemiz desteği ile modern, konforlu ve güvenli konutlarda ev sahibi olarak yaşamlarını sürdürmeleri imkanı sağlanmış olacaktır. Proje kapsamında sınırlı sayıda konut piyasa koşulları dikkate alındığında çok cazip fiyat ve ödeme imkanı ile siz hemşerilerimizin beğenisine sunulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Başvurular nasıl ne zaman ve nasıl olacak?

Biga Belediyesi Toplu Konut Projesine başvuru yapmak isteyen vatandaşların kayıtları, 22-26 Şubat 2021 tarihleri arasında ikametgah belgesi, kimlik fotokopisi ve kayıt ücretiyle (1+1’ler için 3.000 ve 2+1’ler için 5.000 TL) birlikte Biga Belediyesi Hizmet Binası’nda yapılacak. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0553 717 61 17 telefon numarasını arayabilir veya www.bigatoplukonut.com web sitesini ziyaret edebilir.

