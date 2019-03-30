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Başkan Eroğlu: "Tokat’a hizmet için hız kesmeden devam edeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 01:51 | Son Güncelleme

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu,“31 Mart akşamı yeniden bir 5 yıl Tokat’a hizmet için inşallah hız kesmeden devam edeceğimize canı yürekten inanıyorum” dedi.Mahalli İdareler Genel Seçim çalışmaları kapsamında Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, son mitingini Esentepe Mahallesinde düzenledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu,“31 Mart akşamı yeniden bir 5 yıl Tokat’a hizmet için inşallah hız kesmeden devam edeceğimize canı yürekten inanıyorum” dedi.
Mahalli İdareler Genel Seçim çalışmaları kapsamında Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, son mitingini Esentepe Mahallesinde düzenledi. Miting öncesinde Çorum Belediyesi mehteran ekibinin gösterisi yoğun ilgi gördü. Çarşamba pazarının kurulduğu alanı dolduran vatandaşların tezahüratları arasında miting alanına giren Başkan Eroğlu, AK Parti Gurup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ile vatandaşları selamladı. Alkışlar arasında sahneye çıkan Başkan Eroğlu, konuşmasında memleket işinin gönül işi olduğuna vurgu yaptı. Mahalli idareler seçimlerinin önemine dikkat çeken Başkan Eroğlu, “İki gün sonra inanıyorum ki rabbimin izni sizlerin de gayreti 31 Mart’ta biz Tokat’ta destan yazacağız. Bunun için sizlerin duası ve desteğinize ihtiyacımız var. Bugünlere siz getirdiniz bizi, bugünlere kadar sizler desteklediniz bizi. İnşallah şimdi de yine siz destekleyeceksiniz. 31 Mart’ta bizlerin anlını siz ak eyleyeceksiniz” dedi.
Başkan Eroğlu, konuşmasında hainlere seslenerek, "FETÖ’nün silahşor hainleri Ekrem Dumanlı, Emre Uslu denilen adamlar aynen şu cümleyi kullanıyor: ’31 Mart Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidardan gitmesinin başlangıç seçimleri’ diyor. Yuh olsun şunlara değil mi? Ardından da kim varsa AK Parti’nin karşısında kim varsa oy verin diyor. Bende buna diyorum ki buna Tokat, Türkiye müsaade eder mi? Diyorum. Asla etmez. Yenizelanda’da ki olay Ayasofya’ya cami yapmayın diyen AB’nin o kafası aynı şekilde ‘İstanbul Bizans’ın başkentidir’ diyenlerin bu cümlelerinin hiçbiri rastlantı değil. Hepsi bir bütünün parçası. Onun için diyorum ki bu vatan, bayrak bizim. Bugün bizim anlımıza ak eyleyen gece gündüz çalışan Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayacaksınız değil mi? 31 Mart’ta Tokat’ta yüzde 60’lık oyla zaferi elde edeceğiz. Sandıkta Tokat’ta oy patlaması yapacağız değil mi? “ diye konuştu.
"Hız kesmeden devam edeceğiz"
Başkan Eroğlu, konuşmasının ardından milletvekilleri ve mitinge katılan vatandaşlar la birlikte tarihi Hıdırlık köprüsüne kadar yürüyüş yaptı. Motosiklet tutkunları, mehteran ekibinin gösterileri arasında yapılan yürüyüşe vatandaşlar da ellerinde Türk Bayrakları ile katıldı. Kanal Tokat yanındaki alanda toplanan vatandaşlar mehteran ekibinin gösterilerini izledi. Başkan Eroğlu, resmi seçim çalışmaların son mitingine katılan vatandaşlara teşekkür ederek, “31 Mart akşamı yeniden bir 5 yıl Tokat’a hizmet için inşallah hız kesmeden devam edeceğimize canı yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Başkan Eroğlu: "Tokat’a hizmet için hız kesmeden devam edeceğiz"

Başkan Eroğlu: "Tokat’a hizmet için hız kesmeden devam edeceğiz"

Başkan Eroğlu: "Tokat’a hizmet için hız kesmeden devam edeceğiz"

Başkan Eroğlu: "Tokat’a hizmet için hız kesmeden devam edeceğiz"

Başkan Eroğlu: "Tokat’a hizmet için hız kesmeden devam edeceğiz"

Başkan Eroğlu: "Tokat’a hizmet için hız kesmeden devam edeceğiz"

Başkan Eroğlu: "Tokat’a hizmet için hız kesmeden devam edeceğiz"

Başkan Eroğlu: "Tokat’a hizmet için hız kesmeden devam edeceğiz"

Başkan Eroğlu: "Tokat’a hizmet için hız kesmeden devam edeceğiz"

Başkan Eroğlu: "Tokat’a hizmet için hız kesmeden devam edeceğiz"

Başkan Eroğlu: "Tokat’a hizmet için hız kesmeden devam edeceğiz"

Başkan Eroğlu: "Tokat’a hizmet için hız kesmeden devam edeceğiz"

Başkan Eroğlu: "Tokat’a hizmet için hız kesmeden devam edeceğiz"

Başkan Eroğlu: "Tokat’a hizmet için hız kesmeden devam edeceğiz"

Başkan Eroğlu: "Tokat’a hizmet için hız kesmeden devam edeceğiz"

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