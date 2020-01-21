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  4. Başkan Eroğlu’ndan itfaiyecilere teşekkür ziyareti

Başkan Eroğlu’ndan itfaiyecilere teşekkür ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 14:27 | Son Güncelleme

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat’ta son günlerde meydana gelen olaylarda gösterdiği gayretten dolayı Tokat İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, itfaiye personeli ile Hıdırlık Sosyal Tesislerinde bir araya gelerek, Pazar günü Yazmacılar Sitesinde meydana gelen yangında gösterdikleri gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat’ta son günlerde meydana gelen olaylarda gösterdiği gayretten dolayı Tokat İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, itfaiye personeli ile Hıdırlık Sosyal Tesislerinde bir araya gelerek, Pazar günü Yazmacılar Sitesinde meydana gelen yangında gösterdikleri gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Öncelikle itfaiye personellerine söz hakkı veren Başkan Eroğlu, itfaiyecilerin istek ve temennilerini dinleyerek, son 5-6 yıl içerisinde gerçekleşen büyük yangınlardan bahsedildi. Tokat Belediyesi İtfaiye ekiplerinin konuşmalarının ardından onlara hitap eden Başkan Eroğlu yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz Pazar günü zor bir sabaha uyanmıştık. İtfaiye ekiplerimizin canlarını tehlikeye atarak yangına karşı nasıl mücadele ettiklerine bir kez daha şahit olduk. İtfaiye ekiplerimize teşekkür etmek amacıyla Hıdırlık Sosyal Tesislerimizde bir araya geldik. Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında belirli etkinliklerle itfaiye haftamız kutlanıyor. Bizler her daim sizlerle gurur duyuyoruz. Pazar günü zor bir sabaha uyandık. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen yangın birkaç saat süren yoğun çalışmayla söndürüldü. Ben de bu kadar büyük bir yangına ilk defa şahit oldum. Şehrimizin tanıtımını yapan sanatkâr Yazmacılar esnafımızın iş yerlerinin yanması bizleri ziyadesiyle üzdü. Herkes can siperhane, canını tehlikeye atarak mücadele verdi. Daha büyük olaylara imkân vermeden yangın söndürüldü. Alt katlardaki bazı kimyasal malzemelerin, tüplerin patlayabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak çok büyük bir olayın eşiğinden dönüldüğünü gördük. Bu noktada sizlere teşekkür etmek istedim. Nöbetçi olan, olmayan tüm itfaiyecilerimiz yangının söndürülmesi için destek verdiler. Yine çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, temizlik işleri personelimiz ve Polis Tomalarının yardımı ile yangını kontrol altına alarak söndürdük. Yangın sonrasında o bölgede Valimiz, Milletvekillerimiz ve protokolümüzle incelemelerde bulunduk. İnşallah kısa sürede oradaki esnaflarımızın yaralarını saracağız. Can kaybının ve büyük bir olayın olmaması bizleri sevindirdi. Birkaç arkadaşımızın ellerinde yaralar oluştu, yine bir arkadaşımız gazdan dolayı rahatsızlandı hastanede. İnşallah böyle olaylar bir daha hiç olmaz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Rabbim tüm itfaiyecilerimizi, Hz. İbrahim Peygamberi yanmaktan koruduğu gibi ilahi emrin sırrına dahil etsin” şeklinde konuştu.
Program sonunda her an ve her durumda göreve hazır olan itfaiye ekipleri gelen yangın ihbarı üzerine harekete geçti.

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