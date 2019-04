Başkan Ertan: Van Gölü imdat çığlıkları veriyor

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) - VAN'da çöp sorununu ortadan kaldıracak ve Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak 'Katı Atık Entegre Tesisi'nin temeli törenle atıldı. Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, "Van denizi, bugün artık imdat çığlığı veriyor. SOS sinyali veriyor. 600 bin yıllık ömrü olan Van denizi, böyle devam ederse, müdahale edilmezse ve uzmanların yaptığı bilimsel araştırmalarda verdiği sonuç itibariyle 25 yıllık bir ömre sahip" dedi. İhalesi 25 yıllığına Panda Aliminyum A.Ş.'ye verilen tesisin 140 milyon TL'ye mal olacağı ve yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirileceği belirtildi. Tesis ile, Van'ın çevre sorunlarının çözüme kavuşturulması ve Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması amaçlanıyor. Proje ile aynı zamanda belediye bütçesinden hiçbir harcama yapılmadan enerji ve geri dönüşümden yılda 82 milyon TL gelir elde edilmesi hedefleniyor. Van-Özalp Karayolu üzerindeki tesis için düzenlenen törene Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Mustafa Avcı, İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan, büyükşehir belediyesi meclis üyeleri, belediye personeli ile firma yetkilileri katıldı. Başkan Ertan, 'Katı Atık Entegre' projsenin hayata geçirilmesinde bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ettiklerini belirterek, "Bu projenin hayata geçirilmesi için bizler de dışardan hep takip ettik. Van'ın içinde bulunduğu çevresel felaket, özellikle Van denizimizin, kıymetlimizin çok ciddi bir kirlilikle karşı karşıya bulunması, devasa çöp alanlarının her geçen gün yeni sorunları yaratması endişe ile takip ettiğimiz bir durumdu. Bu alana müdahale edilmesi hem enerji üretilmesi, hem de öncelikle doğayı koruyan bir bakış açısıyla, Van denizini koruyan bir bakış açısıyla hayata geçecek olması en büyük beklentimizdir. Bu anlamdaki işleyişin sürmesi açısından da bizzat takipçileri bizler olacağız" dedi. VAN GÖLÜ'NDEN İMDAT ÇIĞLIĞI Van'ın dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Ertan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Van'da yaşayaşan bir halk olarak şanslıyız. Denizimiz, doğası, güneşi, suyu, havası her yönüyle gerçek anlamda bir inci olan Van'ı ve bütün değerlerini korumak öncelikle insan olarak, vatandaş olarak, memurlar olarak hepimizin en temel görevlerinden biridir. Doğanın hakkını da teslim ederek, burada yaşayan her canlının hakkını koruyarak, temiz bir çevrede yaşama hakkını önceleyerek çeşitli çalışmalara imza atmak biz kurum temsilcileri ve çalışanların da en önemli sorumluluk alanlarından bir tanesidir. Bu görevden önceki dönemde milletvekilliğim süresince de temel gündemlerimizden biri olan Van Gölü'nün korunması yine önceliklerimizden biri olacaktır. Sadece yeterli tedbirleri alarak bile korucayacağımız Van Gölü denizi, bugün artık imdat çığlığı veriyor. SOS sinyali veriyor. 600 bin yıllık ömrü olan Van denizi, böyle devam ederse, müdahale edilmezse ve uzmanların yaptığı bilimsel araştırmalarda verdiği sonuç itibariyle 25 yıllık bir ömre sahip. Umuyor ve diliyorum ki; başta bugün açılışını yaptığımız tesis olmak üzere, alacağımız diğer bütün önlemlerle beraber ve Van Gölü havzasında kıyıda bulunan bütün kurumların katkısı ile beraber Van denizimizi bu ciddi tehlikeden de kurtaracağız ve bu çabayı sarf edeceğiz. Ben bu vesileyle bütün Van kamuoyuna da çağrı yapmak istiyorum. Çok yakın zamanda çeşitli kampanyalarımız olacak. Ama 'Van Gölü'nü korumak hepimizin öncelikli görevidir' sloganıyla başlatacağız, 'Denizi koruyalım, temiz tutalım' şeklindeki kampanyalara şimdiden çağrıda bulunmak istiyorum. Önümüzdeki yıllarda hem Van'ı, hem denizi, hem de doğanın her canlısını koruyacak birçok çalışmaya da imza atmak istiyoruz. Bu anlamdaki bütün katkılarınız çok kıymetlidir, çok değerlidir. Bu tesisimizin üreteceği bütün hizmetler, bizzat kurumumuzun takibinde olacak ve düzenli olarak da kamuoyuyla da paylaşılacaktır." Konuşmanın ardından Başkan Ertan, eş başkanı Avcı ve firma yetkilileri, butona basarak temele ilk harcı döktü. İkramlarla son bulan törenin ardından, Ertan ve Avcı firma yetkilileriyle birlikte vahşi çöp depolama alanında incelemelerde bulundu.