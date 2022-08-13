Başkan eş anlamlısı nedir? Başkan kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Başkan kelimesi, Eski Türkçede bulunan başgan kelimesinden türetilmiştir. Eski kaynaklarda anlamı lider olarak geçen kelime tarihte ilk kez Dîvânu Lugâti't-Türk eserinde kaleme alındığı bilinmektedir. Kaleme alınmadan önce ise günlük yaşamda kullanıldığı düşünülmekte. Kelimenin kökeni ise baş kelimesidir.

Başkan Kelimesinin Eş Anlamı?

Eski Türkçe kökenli olan başkan kelimesi, eski zamanlardan günümüze kadar hala kullanımına devam eden önemli mevkiler için kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen anlamına bakacak olursak; bir topluluğun veya bir toplantının başında bulunan kimse, reis, bazı ülkelerde devletin başı olarak tanımlanmıştır.

Başkan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler; reis ve lider olarak bilinmektedir. Günlük yaşamda sıklıkla karşımıza çıkan başkan kelimesi, yazılı ve konuşma dilinde reis, lider gibi eş anlamlıları ile de kullanılabilmektedir.

Başkan Kelimesinin Eş Anlamlıları İle Örnek Cümleler?

Başkan kelimesi Eski Türkçe kökenli olup başgan kelimesinden türetilerek dilimize kazandırılmıştır. Başkan kelimesi eski bir kelime olmasının yanı sıra siyaset, kulüp yönetimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Başkan eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak;

Bu takımın üst liglere çıkabilmesi için verdiği sözleri yerine getiren bir lidere ihtiyacı var.

İş yerinde ki lider değişimi işin gelişmesinden ziyade gerilemesine neden oldu.

Burada bulunan herkes sanki kendi düşünceleri yokmuş gibi sadece reisin söylediklerini tekrarlıyorlardı.

Haftaya yapılacak olan kamp için reis önceden herkese görev dağılımı yapıp çalışmalarını istemişti.

Ne kadar çok kelime bilirsek kurduğumuz cümlelerin etkinliği de o kadar artar. Kullandığımız kelimeleri eş anlamlıları ile bilip, sürekli tekrara düşmeden aynı anlamı ifade edebilmek, cümlelerimizi daha profesyonel hale getirir.

