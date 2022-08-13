Başkan eş anlamlısı nedir? Başkan kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Başkan kelimesi, Eski Türkçede bulunan başgan kelimesinden türetilmiştir. Eski kaynaklarda anlamı lider olarak geçen kelime tarihte ilk kez Dîvânu Lugâti't-Türk eserinde kaleme alındığı bilinmektedir. Kaleme alınmadan önce ise günlük yaşamda kullanıldığı düşünülmekte. Kelimenin kökeni ise baş kelimesidir.
Eski Türkçe kökenli olan başkan kelimesi, eski zamanlardan günümüze kadar hala kullanımına devam eden önemli mevkiler için kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen anlamına bakacak olursak; bir topluluğun veya bir toplantının başında bulunan kimse, reis, bazı ülkelerde devletin başı olarak tanımlanmıştır.
Başkan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler; reis ve lider olarak bilinmektedir. Günlük yaşamda sıklıkla karşımıza çıkan başkan kelimesi, yazılı ve konuşma dilinde reis, lider gibi eş anlamlıları ile de kullanılabilmektedir.
Başkan kelimesi Eski Türkçe kökenli olup başgan kelimesinden türetilerek dilimize kazandırılmıştır. Başkan kelimesi eski bir kelime olmasının yanı sıra siyaset, kulüp yönetimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Başkan eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak;
Ne kadar çok kelime bilirsek kurduğumuz cümlelerin etkinliği de o kadar artar. Kullandığımız kelimeleri eş anlamlıları ile bilip, sürekli tekrara düşmeden aynı anlamı ifade edebilmek, cümlelerimizi daha profesyonel hale getirir.