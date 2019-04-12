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Başkan Esen’den, “T.C. Çankırı Belediyesi” tabelası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 14:12 | Son Güncelleme

Çankırı Belediyesi’nin “Belediye Sarayı” yazılı tabelası “T.C.

Başkan Esen’den, “T.C. Çankırı Belediyesi” tabelası

Çankırı Belediyesi’nin “Belediye Sarayı” yazılı tabelası “T.C. Çankırı Belediyesi” olarak değiştirildi.
Mazbatayı aldığı gün belediyenin girişine “Rüşvet Alan da Veren de Melûndur” yazılı Hadis-i Şerifi asan Başkan Esen, vatandaşların ilk başvuru birimi olan “Beyaz Masa”nın ismini de “Hilal Masa” olarak değiştirdi.
“Beytül Mal’a Şehr-ül Emin olmaya geldik” diyerek göreve başlayan Esen, belediye hizmet binası giriş kapısı üzerinde yazan Belediye Sarayı yazısını kaldırtarak “T.C. Çankırı Belediyesi” tabelasını astırdı. Yeni tabela önünde ilk fotoğrafı Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen çektirdi.

Başkan Esen’den, “T.C. Çankırı Belediyesi” tabelası

Başkan Esen’den, “T.C. Çankırı Belediyesi” tabelası

Başkan Esen’den, “T.C. Çankırı Belediyesi” tabelası

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