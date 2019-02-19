Başkan-esnaf tek yürek

Nalbantoğlu ve Orhangazi Çarşısı’ndaki mağazaları tek tek dolaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sıkıntılarıyla yakından ilgilendiği esnaftan büyük ilgi gördü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yoğun iş temposunun arasında esnaf ziyaretlerinde bulundu. Nalbantoğlu Mahallesi ile Orhan Meydanı’nda mağazaları dolaşan Başkan Aktaş’a,temaslarında Nalbantoğlu Mahalle Muhtarı Gönül Metelikçi de eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı ziyaretlere Heykel’deki tarihi belediye binasından başlayan Başkan Aktaş, sırasıyla Orhan Camii Meydanı ve Orhangazi Çarşısı’ndaki dükkanlarauğradı. Daha sonra Nalbantoğlu Mahallesi’ne geçen Başkan Aktaş, buradaki işletmeleri tek tek ziyaret ederek esnafla sohbet etti, talep ve şikayetleri aldı. Orhan Camii Meydanı’nda çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Aktaş, onlara beraberinde getirdiği oyuncakları hediye etti. Başkan Aktaş, Nalbantoğlu esnafını ziyaretinde bazı dükkânlardan alışveriş de yaptı.

“Bursa, fırsatı iyi değerlendirmeli”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ustalık döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye’nin içte ve dışta, savunma sanayiinde birçok yeniliklere imza attığını, getirdiği hizmet ve yaptığı yatırımlarla adını devler ligine altın harflerle yazdırdığını belirten Başkan Aktaş, Bursa’nın da önümüzdeki dönemde tarihinin en önemli günlerini yaşayacağına inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birkaç gün önceki Bursa ziyaretinde dile getirdiği gibi şehrin 28.8 kilometrelik yer altı metrosunun Ankara’nın desteğiyle hayata geçirileceğini, ilerleyen günlerde yapılacak çeşitli hizmet ve yatırımlarda da benzer uygulamaların hizmete alınacağına inandığını vurgulayan Başkan Aktaş, “İlerleyen günlerde Bursa’yı gerçek anlamda yaşanabilir kılacak çalışmalarla inşallah Ankara’nın temposuna uyum sağlayacağız. Güçlü hükümet güçlü belediye ile Bursa hak ettiği hizmetlere kavuşacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nalbantoğlu temaslarının ardından Bursa Mühendis ve Mimar İşadamları Derneği’ne (BUMİAD) geçti. Burada dernek yöneticileriyle birlikte ‘Tohum Takas’ projesinin açılış kurdelesini kesen Başkan Aktaş, 15 yıllık belediye başkanlığı tecrübesini ve Büyükşehir Belediyesi’ndeki hizmetlerini BUMİAD üyelerine aktardı. Mühendis ve mimar işadamlarına yeni dönem projelerini de aktaran Başkan Aktaş, Bursa’nın uzun soluklu yatırımlara ihtiyaç duyduğunu, bunu yapmak için büyük heyecan taşıdığını ifade etti. BUMİAD Kurucu Başkanı İlker Özaslan ve BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Efe, konuşmasının ardından Başkan Aktaş’a ‘geceye katılımı nedeniyle’ teşekkür etti.

Başkan Alinur Aktaş, BUMİAD ziyaretinin ardından Hamitler Mahallesi’nde de vatandaşlarla bir araya geldi.



