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Başkan Fadıloğlu'ndan, DHA'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 13:12 | Son Güncelleme

Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Rıdvan Fadıloğlu, Demirören Haber Ajansı (DHA) Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. 2 dönemdir belediye başkanlığı yapan Fadıloğlu, yeni dönemde de kent planlamasına özen göstererek çalışacaklarını söyledi.
Başkan Rıdvan Fadıloğlu ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında DHA Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş'ı ziyaret etti. Burada seçim çalışmaları ve yeni projeler hakkında bilgiler veren Başkan Fadıloğlu, kenti yaşanabilir kentler sıralamasında yukarılara taşımak için çalıştıklarını ifade etti. Planlı kentleşme ile birçok sorunun ortadan kalkacağını ifade eden Fadıloğlu şunları dedi
3'üncü dönemde de inşallah daha güzel hizmetleri ekibimizle birlikte hayata geçireceğiz. Biz ilk yola çıktığımızda 2009'dan bu yana yola çıktığımızda bir konu üzerinde yoğunlaştık. Yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep'i, Şehitkamil'i nasıl yukarılara çıkarabiliriz Bu soruya yoğunlaştık. Bunun içerisine koyabileceğiniz bir sürü projeler var. Planlı kentleşme olursa eğer bir sürü meseleyi kendiliğinden çözeceğiz. Nedir bu Bitişik nizam yapılardan kurtulup, ayrık nizam yapılar yapıldığında, güneş gören, hava alan yine doğalgaz ile ısınabilen nitelikli yaşam alanları öncelikli meselemiz dedik. Bu konuda da sağ olsun büyükşehir belediye başkanımız ile beraber hem Seyrantepe'de, hem Beykent'te şimdi de Kuzeyşehir'de 50 bin konutluk projeyi hayata geçirmeye etap etap devam ediyoruz. Bunun önemi ne Bu nitelikli yerlerde yaşadığımızda insanların ulaşım meselesini çözmüş olacaksınız. Eğitim meselesini çözeceğiz. Çarpık yapılaşmanın olduğu yerlerde maalesef okul yeri bulmak mümkün değil. Çarpık yapılaşmanın içinde yeşil alan yeri bulmak mümkün değil. Taziye evi yapacak olsak 1 metre yer bulamıyoruz bunu bedeli karşılığında alıyoruz. Yeni yapılan planlama neticesinde ama bunların donatılarının hepsi net olarak devlete bırakılarak, uygulamaları ve yapım safhaları hayata geçirilmiş oluyor.

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