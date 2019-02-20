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Başkan Genç; "Sanat, şehir yaşamına renk katıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 13:02 | Son Güncelleme

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Sanat Evin’i ziyaret etti.

Başkan Genç; "Sanat, şehir yaşamına renk katıyor"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Sanat Evin’i ziyaret etti. Başkan Genç, Sanat Evi Başkanı Adnan Taç ve Sanat evi üyeleri tarafından karşılandı.
Ziyaretinden dolayı Genç’e teşekkür eden Sanat evi Başkanı Adnan Taç, Ortahisar Belediyesinin sanatsal faaliyetlere yapmış olduğu desteklerden son derece memnun kaldıklarını söyledi.

"Sanat yaşamını canlı tutuyoruz"

Başkan Genç, Trabzon’da sanat yaşamının canlı tutulması için birçok projeye destek verdiklerine dikkat çekerek, "Sanatsal ve kültürel etkinlikler bir şehrin yaşamına renk katar. Ne kadar çok sanatsal etkinlik düzenlersek, kent yaşamımız da aynı oranda zenginleşir. Sanat bir şehrin yaşamını renklendirir, ayrı ayrı lezzetler katar. Sağlıklı bir toplumsal yapının ortaya çıkması için sanatsal faaliyetler çok önemlidir. Bugün adı sanatla anılan şehirlere baktığımız zaman da onların her alanda dünyanın en gelişmiş şehirleri olduğunu görürüz. Dünyanın en ünlü şehirlerinden Londra, Viyana, Paris, Floransa ve Berlin gibi şehirler hep kültür ve sanatla anılan şehirlerdir. Demek ki, sanatla gelişmişlik ve medeniyet arasında sıkı bir bağ var. Bizim adımız niye bu şekilde anılmasın? Bu şehrin sağlam, köklü bir sanat geçmişi var. Biz de yerel yönetimler olarak bu ortamı kentimizde sağlamalıyız diye düşünüyorum. Geçmişten günümüze sanat, kültür ve tarih ile birlikte şehrimizin üç alametifarikasından biridir" dedi.

"Sanata hep destek olduk"

Sanatın şehir yaşamında çok önemli bir yer teşkil ettiğini ve bundan dolayı birçok sanat etkinliğine destek verdiklerini belirten Başkan Genç, "Hep deriz ya, ’Trabzon metre karesine en çok sanatçı düşen şehirdir’ diye. İşte geçmişten gelen bu özelliğimizin üzerine yeni bir şeyler katmak, artı bir değer üretmek için her anlamda sanata ve sanatçıya destek olmalıyız. Bunu da Ortahisar Belediyesi olarak başardığımızı düşünüyorum. Şehir yaşamında sanatın ne kadar önemli bir yeri teşkil ettiğini bildiğimiz için birçok projeye ya sponsor olduk ya doğrudan organizasyonunu üstlendik. Bu kapsamda ’61 Gece, 61 Film’ etkinliğini düzenledik. Trabzon Uluslararası Film Festivali (TUFFEST)’ne sponsor olduk. 2. Art Ulusal Resim Çalıştayı Sergisi’nin düzenlenmesine sponsor olduk. Devlet Opera ve Balesini Trabzon’a getirdik. Dört gün boyunca burada konser düzenlediler. İrili ufaklı pek çok serginin şehrimizde düzenlenmesine önayak olduk. Kardeş şehirlerimizle birlikte düzenlediğimiz festivaller halk nezdinde çok büyük bir takdir gördü. Yerel sanatçılarımızın Ortahisar’da verdikleri konserlere de halkımız çok büyük rağbet gösterdi. Belediye tarafından açılan kültür ve sanat kurslarında çok sayıda kursiyer eğitim alıyor. Diğer yandan belediyemize ait olan Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde 14 ayrı tiyatro grubu ücretsiz olarak hem oyunlarını sergiliyor hem de provalarını yapıyor" şeklinde konuştu.

Başkan Genç;

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