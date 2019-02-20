Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Sanat Evin’i ziyaret etti. Başkan Genç, Sanat Evi Başkanı Adnan Taç ve Sanat evi üyeleri tarafından karşılandı.

Ziyaretinden dolayı Genç’e teşekkür eden Sanat evi Başkanı Adnan Taç, Ortahisar Belediyesinin sanatsal faaliyetlere yapmış olduğu desteklerden son derece memnun kaldıklarını söyledi.

"Sanat yaşamını canlı tutuyoruz"

Başkan Genç, Trabzon’da sanat yaşamının canlı tutulması için birçok projeye destek verdiklerine dikkat çekerek, "Sanatsal ve kültürel etkinlikler bir şehrin yaşamına renk katar. Ne kadar çok sanatsal etkinlik düzenlersek, kent yaşamımız da aynı oranda zenginleşir. Sanat bir şehrin yaşamını renklendirir, ayrı ayrı lezzetler katar. Sağlıklı bir toplumsal yapının ortaya çıkması için sanatsal faaliyetler çok önemlidir. Bugün adı sanatla anılan şehirlere baktığımız zaman da onların her alanda dünyanın en gelişmiş şehirleri olduğunu görürüz. Dünyanın en ünlü şehirlerinden Londra, Viyana, Paris, Floransa ve Berlin gibi şehirler hep kültür ve sanatla anılan şehirlerdir. Demek ki, sanatla gelişmişlik ve medeniyet arasında sıkı bir bağ var. Bizim adımız niye bu şekilde anılmasın? Bu şehrin sağlam, köklü bir sanat geçmişi var. Biz de yerel yönetimler olarak bu ortamı kentimizde sağlamalıyız diye düşünüyorum. Geçmişten günümüze sanat, kültür ve tarih ile birlikte şehrimizin üç alametifarikasından biridir" dedi.