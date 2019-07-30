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Başkan Geylan: "Bin 71 defa teşekkür"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 14:48 | Son Güncelleme

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "AYM kararına karşı milli vicdanın sesi olan ülkemizin ilim ve irfan ordusunun göz bebeği aydınlarımıza bin 71 defa teşekkür ediyorum" dedi.Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Anayasa Mahkemesinin bazı akademisyenlere terör propagandası üzerinden verilen cezayı bozarak hak ihlali kararı vermesini eleştirdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "AYM kararına karşı milli vicdanın sesi olan ülkemizin ilim ve irfan ordusunun göz bebeği aydınlarımıza bin 71 defa teşekkür ediyorum" dedi.
Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Anayasa Mahkemesinin bazı akademisyenlere terör propagandası üzerinden verilen cezayı bozarak hak ihlali kararı vermesini eleştirdi. İlgili kararı eleştiren ve bunu bir bildiriyle kamuoyuna açıklayan bin 71 akademisyene de teşekkür eden Geylan, “Sözde ’Barış Bildirisi’ kılıfıyla terör propagandası yapanlara verilen cezayı iptal eden Anayasa Mahkemesi kararına karşı eleştiri ortaya koyan bin 71 akademisyenimiz, hislerimize tercüman olmuştur. İşte akademisyen sıfatını hak eden, ülkesini ve milletini sadakatle seven bu vatansever bilim insanlarıdır. Devletimizin terörle mücadelesini tahkir eden ve hendek operasyonlarını; vatandaşları açlığa, susuzluğa mahkum etmek, kasıtlı ve planlı kıyım yapmak, katliam ve bilinçli sürgün politikası şeklinde değerlendirmek bir akademisyen yaklaşımı değil, doğrudan doğruya PKK değerlendirmesidir" ifadelerini kullandı.
Sıfatı, unvanı ne olursa olsun teröre yardım ve yataklık eden herkesin yasalar önünde suçlu olduğunu söyleyen Geylan, "Sıfatı, unvanı ya da statüsü ne olursa olsun teröre yardım ve yataklık eden veya destek olan herkes yasalar önünde suçludur. Bu itibarla, Anayasa Mahkemesinin ’Barış Bildirisi’ kılıklı bu PKK yaklaşımını, fikir ve ifade hürriyetinin kullanımı olarak değerlendiren kararı milli vicdanı rahatsız etmiştir. Akademisyen görüntüsü altında sergilenen kepazeliği meşrulaştırabilecek AYM kararına karşı milli vicdanın sesi olan ülkemizin ilim ve irfan ordusunun göz bebeği aydınlarımıza bin 71 defa teşekkür ediyorum” dedi.

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