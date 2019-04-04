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Başkan Gökhan 4. kez mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 16:40 | Son Güncelleme

Çanakkale Belediye Başkanlığını kazanan Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Ülgür Gökhan, 4.

Başkan Gökhan 4. kez mazbatasını aldı

Çanakkale Belediye Başkanlığını kazanan Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Ülgür Gökhan, 4. kez mazbatasını aldı.
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, eşi Hale Gökhan ve partililer ile birlikte Çanakkale Adliyesi’ne gelerek, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakan Özden’den mazbatasını aldı. Mazbatayı 4’üncü kez aldığını Gökhan, "Çanakkale için hayırlı olsun. İnşallah güzel hizmetler yapmak nasip olur. Sonuç itibariyle seçim bitti. Artık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağlık içerisinde kentteki tüm hemşerilerimizle beraber hiç kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, her zaman olduğu gibi bu kentte kardeşçe yaşamak için çaba göstereceğiz. Hizmet edeceğiz. Herkese hizmet edeceğiz. Bugünden, şu dakikadan itibaren artık görev başladı. Görevimizi layıkıyla yapmaya çalışacağız. Bütün Çanakkaleli hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Neden teşekkür ediyorum. Çünkü çok sağlıklı, güzel, huzur ve barış içerisinde bir seçim geçti. Katkı veren herkese, rakip adaylarıma, başta Sayın Ayhan Gider olmak üzere, diğer partilerin örgütlerine teşekkür ediyorum. Çanakkale’ye yakışır bir seçim geçirdik. Ne mutlu bize" şeklinde konuştu.
Başkan Gökhan’a partililerce sevgi gösterisinde bulunuldu.

Başkan Gökhan 4. kez mazbatasını aldı

Başkan Gökhan 4. kez mazbatasını aldı

Başkan Gökhan 4. kez mazbatasını aldı

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