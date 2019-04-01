HABER

Başkan Gökhan hem seçimi hem doğum gününü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 17:18 | Son Güncelleme

Çanakkale’de resmi olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçilen CHP’li Ülgür Gökhan, 1 Nisan’ın doğum günü olması nedeniyle partililer ile birlikte hem seçimden galip çıkmasını hem de doğum gününü pasta keserek kutladı.Çanakkale’de 3 dönemdir CHP’li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni de resmi olmayan sonuçlara göre kazanarak, 4’üncü döneminde yeniden başkan seçildi.

Çanakkale’de resmi olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçilen CHP’li Ülgür Gökhan, 1 Nisan’ın doğum günü olması nedeniyle partililer ile birlikte hem seçimden galip çıkmasını hem de doğum gününü pasta keserek kutladı.
Çanakkale’de 3 dönemdir CHP’li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni de resmi olmayan sonuçlara göre kazanarak, 4’üncü döneminde yeniden başkan seçildi. 1 Nisan tarihinin doğum günü olması nedeniyle Başkan Gökhan ve eşi Hale Gökhan, partililer ile birlikte hem seçimi yeniden kazanmayı hem de 69’uncu yaş gününü pasta keserek kutladı.
CHP Lokali önünde gerçekleşen kutlamaya CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık ve partililer vatandaş katıldı. Partililere teşekkür konuşması gerçekleştiren Başkan Gökhan, "Özgürlüklerin kentinde mutlu bir biçimde inşallah hep beraber 5 yıl daha yaşayacağız. Daha sonra uzun yıllarda bu kentte yine sizler özgürce yaşamaya devam edeceksiniz. Başka yıllarda normalde seçimler 27’si, 28’i, 29’u gibi oluyordu. Ertesi günü 1 Nisan olmuyordu. İlk defa 1 Nisan oldu. Oda bugüne, benim doğum günüme denk geldi. Dolayısıyla bu sefer 2 tane mutluluğu paylaşıyoruz. Bir seçimleri, bir de doğum günümü. Kimin bana oy verip, vermediğine bakmam. Ben Çanakkale’nin başkanıyım. Hepiniz Çanakkalelisiniz. Burada olan olmayan herkes Çanakkaleli. Çanakkale’yi daha ileri seviyelere, daha üst seviyelere çıkartmak için, hep beraber mücadele edeceğiz. Bunda başarılı olacağız" şeklinde konuştu.
Daha sonra Başkan Gökhan kendisi için hazırlanan üzerinde eşi Hale Gökhan ile birlikte fotoğrafının ve CHP logosunun bulunduğu pastayı kesti.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli olduİrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu
CHP'li Gökhan, başkanlığı ve doğum gününü kutladıCHP'li Gökhan, başkanlığı ve doğum gününü kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Seçim sonuçları...

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Seçim sonuçları...

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti sonuçlara itiraz edecek! Gözler geçersiz oylarda!

AK Parti sonuçlara itiraz edecek! Gözler geçersiz oylarda!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Kilis'te çok sayıda patlayıcı bulundu!

Kilis'te çok sayıda patlayıcı bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Bakırköy sahil yolunda tren üst geçidine çarpan TIR devrildi!

TIR devrildi! İstanbul'da trafik felç

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

'Atak' Brezilya'yı büyüledi

'Atak' Brezilya'yı büyüledi

Satın aldığı evde insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Satın aldığı evde insana ait kafatası ve kemikler bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.