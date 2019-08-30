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Başkan Göksu İBB önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 20:15 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB şirketlerinden işten atılan işçileri ziyaret etti.

Başkan Göksu İBB önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB şirketlerinden işten atılan işçileri ziyaret etti.
İBB önünde iki gündür, işe dönmek için bekleyişlerini sürdürün işçileri akşam saat 19.00'da ziyaret eden Başkan Göksu, “Ak Parti Grubu olarak sizlerin verdiği haklı mücadelenin yanındayız" dedi.
Göksu işçilere hitaben daha sonra şunları söyledi:
“Arkadaşlar öncelikle geçmiş olsun. Bizim beklentimiz seçimden önce verilen sözlerin tutulmasıdır. Biz AK Parti grubu olarak sizin hukukunuzun korunması anlamında hem meclisteki gücümüzü hem de yapabileceğimiz ne varsa elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Hukukunuzun korunması anlamında üzerimize düşen her türlü gayreti göstereceğiz. Meclisteki gücümüzle de tüm gayreti göstereceğiz"
Bir işçi Başkan Göksu'dan şu talepte bulundu:
“Başkanım biz burada yalnız kaldık. Destek bekliyoruz. Sizin gibi hem değerli bir ağabeyimiz, başkandan öte biz sizi bir ağabey olarak görüyoruz. Sizden tek ricamız burada yalnız kalmamamız. Bu arkadaşlarımızın burada gece kalışı var. Arkadaşlarımızın yiyecek, içecek ihtiyaçları oluyor. Biz bunları bazı zamanlar karşılayamıyoruz. Sizden ricamız bu arkadaşlarımızın hem kalabilecekleri bir çadır ile su ve yemek ihtiyaçlarımızın karşılanması. Ve en önemlisi sizin gibi değerli ağabeylerimizin değerli başkanlarımızın bizi ziyaret etmesi bize destek olmalarını istiyoruz"

Başkan Göksu İBB önünde eylem yapan işçileri ziyaret ettiBaşkan Göksu İBB önünde eylem yapan işçileri ziyaret ettiBaşkan Göksu İBB önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti

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