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Başkan Gül: Hayvansız bir dünya düşünemiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 18:07 | Son Güncelleme

ÇORUM Belediye Başkanı Zeki Gül, Bahabey Çamlığı içerisindeki sahipsiz hayvanlar geçici bakımevini ziyaret etti.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM Belediye Başkanı Zeki Gül, Bahabey Çamlığı içerisindeki sahipsiz hayvanlar geçici bakımevini ziyaret etti. Sokak hayvanlarının yaşamın bir parçası olduğunu belirten Gül, "Hayvansız bir dünya düşünemiyorum. Kendini bilen herkes bu dünyada, paydaş olduğumuz bu güzel canlılara merhamet, sevgi, bakım ve ilgi göstermelidir" dedi.

​Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, kentte oluşturulan geçici bakımevini ziyaret ederek, sahipsiz hayvanlarla yakından ilgilendi. Başkan Gül, birçok hayvanın bulunduğu alanları tek tek gezip, gezdirdiği bazı köpek ile hayvanları da besledi. Başkan Gül, Temmuz ayında Osmancık ilçesinde bulunan yavru karacalarla ilgili de bilgi verdi. Gül, “Osmancık ilçesi kırsalında anneleri ölmüş bir şekilde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 yavru karaca bulunmuştur. Bakımevimize getirilen bir aylık bakıma muhtaç karacaların muayeneleri, veterinerlerimiz tarafından yapılmıştır. İlk başta keçi sütü ile beslenmişlerdir. Gelişmelerini takip eden süre içerisinde kuru ot, yeşil ot, ve yem ile beslenmelerine devam edilmektedir” dedi.

KOYUNLARIN SAYISI ARTIYOR

Koyunların bulunduğu alanı da gezen Başkan Zeki Gül, “Barınağımızda koyun keçi de bulunmaktadır. Bazen sahiplerine ulaşamadığımızı koyunları, sahipleri gelene kadar kendimiz besliyoruz. Sahipleri geldiğinde ise onlara teslim ediyoruz. Çorum Belediyesi'ne ait 2 koyunumuz vardı. Bir de koç aldık, bugün itibariyle 10 koyunumuz oldu. Onları bir görevlimiz sorumluluğunda yetiştiriyoruz. Vatandaşlarımız gelip onları seviyorlar. Barınağımızda bulunan bütün hayvanlarımız birbirinden güzeller" diye konuştu.

SOKAK HAYVANLARINA KLİMALI BARINAK

Köpeklerin bulunduğu alanı da ziyaret eden Gül, "Köpeklerin yazın aşırı sıcaklarda terlememeleri ve kışın soğuğunda da üşümemeleri için klimalı konteynerler hazırladık. Biz hayvanlara bu imkânı sağladık. Hayvanlar sadece insanlara değil, kamuya emanettir. Hayvansız bir dünya düşünemiyorum. Kendini bilen herkes bu dünyada, paydaş olduğumuz bu güzel canlılara merhamet, sevgi, bakım ve ilgi göstermelidir" ifadesinde bulundu.

Başkan Gül, barınakta hayvanların sağlığını da önemsediklerini aktararak, bakımevinin hastane gibi kullanıldığını, halk sağlığına da önem verdiklerini sözlerine ekledi.

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