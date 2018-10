Başkan Gül'den adaylık başvurusu

HABER- KAMERA Levent YENİGÜNKEMER(Antalya), (DHAKEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, CHP ilçe başkanlığına aday adaylık başvurusunu yaklaşık 2 bin 500 kişinin desteğiyle yaptı. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için CHP'den aday adaylığı başvurusunu yaptı. Başkan Gül, kendisine ait Atatürk Bulvarı üzerindeki seçim ofisinden yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılımıyla aynı bulvar üzerindeki CHP ilçe binasına kadar yürüyerek gövde gösterisi yaptı. İlçe binasına sığmayan kalabalık yol üzerinde Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün adaylık başvurusunu CHP İlçe Başkanı Hüsnü Ünal'a verdikten sonra yapacağı balkon konuşmasını bekledi. Aday adaylığı başvurusunun ardından konuşma yapan Başkan Mustafa Gül, iki dönem yaptıklarını anlatırken, vatandaşlardan bol bol alkış aldı. Seçimlerde siyasi ayrım olmadan herkesi kucakladıklarını belirten Başkan Gül, Kısa süre içerisinde arkadaşlarımızla toplantı yaptık ve ilçe başkanımızdan da randevu alarak dosyamızı teslim etmeye geldik. Tabii sevilmek çok özel bir şey. Bugün 9'dan itibaren ofisime gittim, oturdum ve yüzlerce, binlerce kişinin bunu sahiplenmesi ve bunu iş zamanında yapmaları, hafta başı ve mesaileri var, bu beni çok duygulandırdı. Bu Kemer adına da önemli bir durum. Tabii ki burada her siyasi görüşten arkadaşlarımız da var. Önemli olan insanları bir araya getirebilmek ve beraber olabilmek. Biz siyasi hayatımızda ailece siyaset yaptık ama ailemizin üzerine siyaset yapmadık. Yani Kemer'in hiçbir varlığını, Kemer'in hiçbir değerini ve Kemer'e hizmet veren insanların hizmet verdikleri yerlerin içerisinde kendimize ait özel yerler almadık. Çocuklarımıza almadık. Kardeşlerimize almadık. Gül ailesinden herhangi birisine yer almadık dedi. Siyasi anlayışının tam anlamıyla sosyal demokrat düşünce olduğunu vurgulayan Başkan Gül, Bu düşünceyi uygulayarak Kemer'de 3 dönem belediye başkanlığı yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Bu uygulamanın Kemer'de özellikle belki 1994- 1999 yılları arasında gençtim, çok anlaşılamamış olabilir ama 2009 ile 2018 arasındaki bu düşüncemizin Kemer'de ne kadar önemli olduğu Kemer halkının bugün buraya gelmesinden belli oldu. Bugün 81 ilden baktığımız zaman Kemer'de yaşayan vatandaşımız bizimle birlikte burada. Her şehirden insanlarımız buraya gelmiş, hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten sevilmek önemli, eşiniz, çocuklarınız sevebilir, aileniz sevebilir ama sizden hiçbir çıkarı olmayan halkın bu kadar kişinin sevgisini almak gerçekten çok duygu dolu bir an diye konuştu. Bu duyguyu bana sanki 1989 yılında değerli Yusuf Öztop İl Başkanıma 26-27 yaşındayken götürüp Belediye Başkanı olacağım diye dosya vermiştim. O günkü heyecanım arzum isteğim neyse bugünde aynısını yaşadım. O heyecanı yaşadım. Onun için bana bu heyecanı yaşatan bu halk ve bu halk arkamızda olmasa buraya bugün gelip dosya verme cesaretinde bulunamazdık. Onlara çok teşekkür ediyorum. İlçe örgütümüze, aileme, çocuklarıma herkese teşekkür ediyorum. Kadın kolları Başkanımız, meclis üyelerimiz, Belediye personelimiz, daire müdürlerimiz, benim çalışma arkadaşlarım var bölge de görevlendirmiş olduğum hep beraber bir başarıydı bunu 2019'un Mart ayının 31'inde partimiz görev verdikten sonrada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz Kemer'de bayrağı dalgalandırmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Gül, şöyle dedi Her türlü ayak oyunları, her türlü tezgahlarla mücadele ederek geldik. Onlara hazırlıklıydık. O hazırlıklarımız halen devam ediyor. Biz mücadelemizi sevgi, saygı, birbirine hürmet, yakınlık olarak verdik. Bundan sonra da öyle yapacağız. İnşallah Kemer dünyada özellikle Türkiye'de belediyecilikte örnek bir belediye. Örnek belediye anlayışımızı yıktırmadan çalışmamıza devam edeceğiz.