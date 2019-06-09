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Başkan Günel'den Kuşadası'nı tercih eden tatilcilere teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 16:58 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bayram boyunca milyonu aşkın tatilciyi misafir ettiklerini belirterek, ilçeyi tercih edenlere teşekkür etti.

Başkan Günel'den Kuşadası'nı tercih eden tatilcilere teşekkür

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bayram boyunca milyonu aşkın tatilciyi misafir ettiklerini belirterek, ilçeyi tercih edenlere teşekkür etti.
Kuşadası'nda bayram tatili boyunca ilçenin nüfusu, tatilcilerle birlikte 1 milyonu aştı. Aydın'ın yanı sıra Denizli, Manisa ve İzmir gibi çevre illerden Kuşadası'na günübirlik gelenler oldu. Tatilin bitmesiyle birlikte vatandaşlar, yaşadıkları kentlere dönmek üzere ilçeden ayrıldı. Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, Twitter'dan bayramla ilgili açıklama yaparak, şu paylaşımda bulundu:
"Kuşadası'nda 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca, 1 milyonu aşkın misafirimizi ağırladık. Geçen yıla göre gelen misafir sayısındaki artışla birlikte, şahsım ve Kuşadası Belediyesi birimlerimiz mesai yaparak kentimizde en iyi hizmeti sağlamak için görev başındaydık. Kentimizdeki eksiklikleri gidermek için bayram öncesinde başladığımız çalışmalarımız bayram süresi boyunca devam etti. Güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek hedefiyle çıktığımız bu yolda 2 aydır Kuşadası Belediye Başkanı olarak görev yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ramazan Bayramı boyunca gelen tüm misafirlerimize bizleri tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Tüm misafirlerimizle bir sonraki tatillerinde tekrar görüşmeyi bekliyor, tüm sürücülerimize iyi ve güvenli yolculuklar diliyorum."

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Başkan Günel'den Kuşadası'nı tercih eden tatilcilere teşekkürBaşkan Günel'den Kuşadası'nı tercih eden tatilcilere teşekkürBaşkan Günel'den Kuşadası'nı tercih eden tatilcilere teşekkürBaşkan Günel'den Kuşadası'nı tercih eden tatilcilere teşekkür

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