HABER

Başkan Günel’den ’sağlık hizmeti’ çağrısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.07.2019 14:49 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçeye bağlı Davutlar ve Güzelçamlı ile Siteler bölgesinde yaşayan 30 bin kişi için sadece mesai saatlerinde hizmet veren bir sağlık ocağı bulunduğunu, durumun sağlık hizmetleri açısından yetersiz olduğunu söyledi.Davutlar, Güzelçamlı ve Siteler bölgelerindeki sağlık hizmetlerine değinen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Davutlar, Güzelçamlı ve Karaova mahallelerimizde gerek yerleşik olarak yaşayan gerekse de turist olarak bölgede bulunan misafirlerimiz gün içinde yetersiz kapasite nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşıyor.

Başkan Günel’den ’sağlık hizmeti’ çağrısı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçeye bağlı Davutlar ve Güzelçamlı ile Siteler bölgesinde yaşayan 30 bin kişi için sadece mesai saatlerinde hizmet veren bir sağlık ocağı bulunduğunu, durumun sağlık hizmetleri açısından yetersiz olduğunu söyledi.
Davutlar, Güzelçamlı ve Siteler bölgelerindeki sağlık hizmetlerine değinen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Davutlar, Güzelçamlı ve Karaova mahallelerimizde gerek yerleşik olarak yaşayan gerekse de turist olarak bölgede bulunan misafirlerimiz gün içinde yetersiz kapasite nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşıyor. 17.30’dan sonra ise hiçbir sağlık hizmeti alamayan bölgede acil durumlarda müdahale edecek ambulans hizmeti de yok. Kış döneminde 30 bin kayıtlı nüfusu olan bu üç mahallemizin nüfusu turizm sezonunda 500 bine ulaşıyor. 30 bin kişi için bile çok yetersiz olan sağlık ocağı, nüfus 500 bin kişiye ulaştığında ise hizmet veremez duruma geliyor. Kalp krizi, beyin kanaması, trafik kazası gibi insan hayatı için saniyelerin bile önem taşıdığı acil durumlarda Kuşada’lı hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz Allah’a emanet. Bu üç mahalleye birden hizmet veren Davutlar Sağlık Ocağı, sabah 08:30 ile akşam 17:30 saatleri arasında hizmet veriyor. Hızır acil servis gibi acil ambulans hizmetleri için bile Kuşadası merkezden gelecek ambulanslar bekleniyor. Saniyeler ile yarışılan ölümcül durumlarda Kuşadası merkezden gelecek ambulans için en iyi şartlarda 15 dakika beklemek zorunda kalınıyor. Trafiğin yoğun olduğu hafta sonların ise bu süre 25-30 dakikalara ulaşabiliyor” dedi.
Sağlık Bakanlığının konuya hassasiyet göstermesini isteyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçede 7/24 açık ve yaz döneminde günlük 500 kişiye kadar hizmet verebilecek kapasitede sağlık birimlerinin olmasını istediklerini kaydetti. Günel, "Bu konuda yetkilileri acil olarak göreve davet ediyor, konuya hassasiyetle eğilerek vatandaşımızın can güvenliğini güvence altına alacak sağlık kuruluşlarının bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Başkan Günel’den ’sağlık hizmeti’ çağrısı

PARTNER Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili
Mardinli kanser hastası kadın Diyarbakır’da şifa bulduMardinli kanser hastası kadın Diyarbakır’da şifa buldu
Süt dişlerinin bakımı, besin tüketimi ve konuşma için önemliSüt dişlerinin bakımı, besin tüketimi ve konuşma için önemli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.