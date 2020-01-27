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Başkan Gürkan depremde hasar gören yerleri ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesinde depremde zarar gören yerlerde inceleme yaptı.Battalgazi ilçesinde esnafları ve evleri zarar gören vatandaşları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, iş yerlerinde ve evlerde meydana gelen hasarları yerinde inceledi.

Başkan Gürkan depremde hasar gören yerleri ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesinde depremde zarar gören yerlerde inceleme yaptı.
Battalgazi ilçesinde esnafları ve evleri zarar gören vatandaşları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, iş yerlerinde ve evlerde meydana gelen hasarları yerinde inceledi. Gürkan yaptığı açıklamada, “Hisartepe, Bulutlu, Tanışık, Pelitli ve Düzyol bölgesinde eski ahşap evlerin hiçbirinde oturulacak durum kalmamış, bugün burada geldiğimiz ve gördüğümüz yerlerde de, zaman içerisinde kullanılan demirlerin ve malzemelerin yetersiz olmasından dolayı kolonların patladığını gördük” ifadelerini kullandı. AFAD ve kurdukları 70’e yakın ekiple Malatya’nın her tarafında yoğun bir tarama içerisinde olduklarına dikkat çeken Gürkan, “Bu taramalar sonucunda hafif, orta ve ağır hasarlı meskenleri ve iş yerlerini tespit edeceğiz. Devletimiz, Valiliğimiz ve Büyükşehrimiz ayaktadır, milletimizin yanındadır. Depremle ilgili bakanlarımızın da olacağı koordinasyon toplantısına katılacağız. Koordinasyon toplantısında özellikle ağır hasar gören evlerle ilgili yardım ve tespit noktasında çalışmalarımız devam etmektedir. Battalgazi ilçemizde yapmış olduğumuz ziyarette, özellikle betonarme binalarımızda da büyük bir hasarın olduğunu gördük. Ekiplerimiz, buradaki hasarlı, orta ve ağır hasarlı binaların tespitlerini yapacaklar. Bunların AFAD ve Koordinasyon Kurulunda genel değerlendirmeleri yapılarak, vatandaşımızın mağdur edilmemesi noktasında gerekli çalışmalar yapılacaktır” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesine ait spor salonlarının, semt konaklarının ve sosyal tesislerin hepsinin açık olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Hepsinde gece ikamet eden vatandaşlarımız var. Evlerine giremeyen, korkan vatandaşlarımızı burada misafir ediyoruz. Günlük 6 bin kişilik yemek çıkarılıyor. Doğanyol Gökçe mahallemize seyyar mutfağımız tarafından yemek gönderiliyor. Ayrıca, Hisartepe, Bulutlu, Tanışık, Pelitli ve Düzyol mahallelerimizde de sıcak yemek verilmeye başlanacaktır. Bulutlu bölgemize yapmış olduğumuz ziyaret sırasında konteyner kent kurulması noktasında dün Sayın Valimiz ile yer tespiti yapılarak gerekli talimatlar verildi. İnşallah o çalışmaların akabinde Bulutlu Bölgemizde camiye sığınan vatandaşlarımız bir an önce konteyner kente geçerek yaşamlarını idame edecekler. Daha sonraki süreçte mahallenin başka yerine geçme çalışmalarımız devam edecektir. Buradaki vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında Valilik, AFAD ve Büyükşehir olarak gerekli tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın ağır hasarlı binalar yerine akrabalarına veya Büyükşehir tesislerimiz ile göstereceğimiz ikamet alanlarını kullanmalarını istiyorum. Tekrardan milletimizin başı sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun” diye konuştu

Başkan Gürkan depremde hasar gören yerleri ziyaret etti

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