Başkan Gürkan’dan tasarruf tedbirleri

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yayımladığı genelge ile belediye, belediyeye ait tüm şirket ve genel müdürlüklere kiralanan araçların ihalelerini iptal etti. Başkan Gürkan, ayrıca personele fazla mesai adı altında yapılan ödemeleri durdurdu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, göreve başlar başlamaz ilk icraat olarak 4 maddelik bir genelge yayımladı. Genelgede belediye araçlarının nasıl kullanılacağından personelin kılık kıyafetine kadar birçok düzenleme yer alıyor. Başkan Gürkan’ın tüm belediye personeline tebliğ ettiği genelgede en dikkat çekici madde belediyenin kullandığı araçlarla ilgili oldu. Genelgede belediye, belediyeye ait şirket ve Genel Müdürlüklerde kiralanan tüm araçların ihalelerinin iptal edileceği maddesi yer aldı.

“Bütün taşıtlar tek havuzda toplanacak”

Genelgede resmi taşıtlarla ilgili şu maddeler yer alıyor:

“Belediyemiz, belediyemize ait şirket ve Genel Müdürlüklerde kullanılan tüm otomobiller (kiralanan otomobillerde dahil) bir havuzda toplanması sağlanacak, ihtiyaca göre havuzdan araç temini yapılacaktır. Taşıtlarının resmi görev dışında kullanılmasının önlenmesi amacıyla, görevin sona ermesine müteakip bütün taşıtlar tekrar havuzda toplanacaktır. Belediyemiz, Belediyemize ait şirket ve Genel Müdürlüklerde kullanılan kamu taşıtları ve kamu hizmetlerinin ifası için kiralanan araçlar, iş makineleri, özellikle özel işlerde, tatil günlerinde resmi görev dışında kullanılmasının önlenmesi amacıyla, kurum amirleri tarafından gerekli hassasiyet gösterilerek, bu konuda herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesini, personelin de aynı ölçüde bahse konu hususlara özen göstermeleri sağlanacaktır.”