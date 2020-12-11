Başkan Gürkan’ın tutuksuz yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma”, “Nitelikli cinsel saldırı” suçlarından müşteki-şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı davada, 21 aydır tutuklu bulunan O.K., Ş.G. ve S.A. isimli 3 sanığın bugün görülen davada tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Edirne’de ikamet eden ve “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak” suçundan tutuklanan Şükrü Benli isimli şahıs, tahliyesinin ardından kaçtığı Bulgaristan’a gitti. Bulgaristan’dan alıkoyulduğunu iddia eden ve daha sonra kurtulduğunu anlatan Benli, 1 yıl önce azmettiricinin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanıyor

Soruşturma kapsamında şüpheli O.K., Ş.G. ve S.A. tutuklanırken, şüpheli S.Y.’nin ise tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Edirne Belediye Başkanı Gürkan’ın ise 75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Kendi kişisel verileri de paylaşıldığı için müşteki-şüpheli olan Başkan Gürkan hakkında, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma”, “Nitelikli cinsel saldırı” suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.