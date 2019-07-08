HABER

Başkan, hedefi açıkladı: Faizdeki sarmal bitecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2019 09:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere yoğun bir ekonomik saldırı altında girildiğini ve projelerin yarışmadığını belirterek, “Dedikodulara ve fitne girişimlerine kulağımızı kapatacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere yoğun bir ekonomik saldırı altında girildiğini ve projelerin yarışmadığını belirterek, “Dedikodulara ve fitne girişimlerine kulağımızı kapatacağız. Kulağımızı milletin sesine vereceğiz” dedi.
Erdoğan, önceki gün İstanbul milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında yerel seçim sonuçlarını ve ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Türkiye Gazetesi’nden Yücel kayaoğlu’nun haberine göre, hem 31 Mart öncesi dönemde hem de 23 Haziran sürecinde Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılar olduğuna, seçimlerin de bu şartlar altında yapıldığına dikkat çeken Erdoğan, projelerin yarışmadığını belirti. Erdoğan şöyle konuştu:
"Vatandaş, AK Parti’nin belediye hizmetlerinden memnundu. Bunu İstanbul’un ilçelerinde bize verdiği oylardan da anlıyoruz. Ama büyükşehirde bize oy vermediyse bunun analizini çok iyi yapmamız gerekiyor. Bu seçim bir yerel seçimdi. Ancak başta İstanbul olmak üzere birçok yerde hizmetler yarışmadı. Hizmetler ve projeler yarışsaydı daha farklı sonuçlar çıkardı. Buna rağmen İstanbul dahil seçiminin kazananı tartışmasız AK Parti’dir. Ama özellikle İstanbul’da vatandaş bize bir mesaj vermiştir. İstanbul’u kaybettiysek bunun sorumlusu millet değildir. Hata varsa bunu kendimizde arayacağız, gereğini yapacağız. Hatalarımızı tamir edeceğiz. Önümüze bakacağız. Seçimlere hangi şartlarda gittiğimiz herkesin malumu. Yoğun bir ekonomik saldırı oldu. Pazarda, markette mevsimsel şartlar nedeniyle fiyatların yüksek olmasını muhalefet de çok iyi kullandı. Yaşanan tüm ekonomik saldırılara rağmen yakın zamanda ekonomide çok iyi gelişmeler olacak. Enflasyon düşüş trendine girdi, daha da düşecek. Vatandaşı rahatlatmak bizim görevimiz. Bunun için öncelikle ülkeyi ve vatandaşı faiz sarmalından kurtarmalıyız. Bundan sonra en önemli işimiz faizle mücadele olacak. Faizleri düşürmek için elimizden geleni yapacağız. 2023 seçimlerine kadar geçecek 4 yıllık süreçte projelerimizi hayata geçirip, kulağımızı vatandaşa vereceğiz. Dedikodulara ve fitne girişimlerine kulağımızı kapatacağız. Hedefe kilitlenip önümüze bakacağız".

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Adalet Bakanı Gül’den yeni yardımcılarına ‘hayırlı olsun’ mesajıAdalet Bakanı Gül’den yeni yardımcılarına ‘hayırlı olsun’ mesajı
Yunanistan’daki seçimin galibi MiçotakisYunanistan’daki seçimin galibi Miçotakis

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

Acun Ilıcalı'dan duygusal doğum günü paylaşımı

Acun Ilıcalı'dan duygusal doğum günü paylaşımı

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi' diyerek duyurdu: 13:00'te takip edebilirsiniz

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu partililere 'Sizden isteğim' dedi ve açıkladı

Ekrem İmamoğlu partililere 'Sizden isteğim' dedi ve açıkladı

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' için yeni logo

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' için yeni logo

Erdoğan'ın milletvekilleriyle görüşmesi sonrası Ömer Çelik'ten açıklama

Erdoğan'ın milletvekilleriyle görüşmesi sonrası Ömer Çelik'ten açıklama

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.