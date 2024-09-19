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  4. Başkan herkesi şaşırttı! Güzel oyuncuya öyle bir soru sordu ki... "Bana iş bulabilir misin?"

Başkan herkesi şaşırttı! Güzel oyuncuya öyle bir soru sordu ki... "Bana iş bulabilir misin?"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
19.09.2024 14:16
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Ocak ayında görev süresi dolacak olan ABD Başkanı Joe Biden, ünlü Hollywood yıldızı Jessica Alba'dan iş istedi. Ünlü oyuncuyu Beyaz Saray'da ağırlayan Biden'ın sözleri kahkahalarla karşılandı.

Başkan herkesi şaşırttı! Güzel oyuncuya öyle bir soru sordu ki... "Bana iş bulabilir misin?"

Beyaz Saray’da Latin Amerika ve İspanya kökenli Amerikalıları ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden'ın görev süresinin bitmesine az bir süre kaldı. Ocak ayında sona erecek olan başkanlık görevine değinerek ünlü Hollywood yıldızı Jessica Alba'dan şakayla karışık iş istedi.

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Biden, Alba'nın bir milyar dolarlık şirketine atıfta bulunarak, "Jessica, çok başarılı olursam bana da bir iş bulabilir misin?" dedi. Bu sözler, katılımcılar tarafından alkışlar ve kahkahalarla karşılandı.

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BAŞKAN ADAYINA ATIFTA BULUNDU

Biden, konuşmasının devamında Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump’ın göçmen karşıtı söylemlerine de yanıt verdi. Başkan, "Biz göçmenleri şeytanlaştırmıyoruz. Onları saldırılar için hedef göstermiyoruz. Ülkemizin kanını zehirlediklerini düşünmüyoruz. Biz göçmenlerin kurduğu bir ulusuz ve gücümüz buradan geliyor." söylemlerinde bulundu.

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81 yaşındaki Biden, karşılaştığı baskılar sebebiyle başkanlık yarışından çekileceğini açıklamış ve yardımcısı Kamala Harris’i destekleyeceğini belirtmişti.

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Jessica Alba Beyaz Saray biden
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