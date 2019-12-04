Başkan İnce’den ’Fırınların ruhsatı bakanlıklar tarafından verilsin’ çağrısı

Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, "Ruhsatsız çalışan fırınlar var, denetimden kaçmak için ekmeği gece üretiyorlar. Bizim kontrol ve yetkimiz seçilmişlerden değil atanmışlardan olması lazım. Atanmış bir sağlık il müdürünün oy kaygısı yoktur" dedi.

Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, normal bir unun 115-120 TL bandında, yemlik buğday kullanılan unun ise 95-98 TL arasında alındığını belirterek çuval başına 10-15 TL’nin ciddi bir rakam olduğunu kaydetti. Özellikle buğdayın bol üretildiği illerde bulunan fabrikaların bazılarında yemlik buğday kullanıldığını ileri süren İnce, "Buğdayın bol üretildiği yerlerde fabrika sayısı fazladır. Örneğin Konya’da şu an 50 tane un fabrikası var, Antep’te 50-55 tane, Polatlı’da da Ankara ile beraber 25 civarında fabrika var. O bölgelerde kaliteli buğdayı maddi gücü yüksek fabrikalar alıyor. Altta kalanları mevsimlik fabrikalar harman zamanı ucuz buğdayı alıyorlar. Günde bir vardiya ile çok düşük rakamlarla çalışıyorlar" dedi.

"Buğday 2019’da Türkiye’de eksik ekilmiş"

Önümüzdeki yıl un fiyatının 120 TL bandına dayanacağını ifade eden İnce, "2018’de çiftçi buğdaydan para kazanamadığı için 2019’da yüzde 28-35 arası Türkiye genelinde buğday eksik ekilmiş. Bu çok ciddi bir rakam, böyle olunca fabrikalar ihtal buğdaya yöneliyor. İthal buğday ile yerli buğday arasında da çok ciddi bir fiyat farkı var" ifadelerini kullandı.