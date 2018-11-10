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Başkan Işıklar 10 Kasım’da 10 bin Nutuk dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 15:35 | Son Güncelleme

Başkan Işıklar 10 Kasım’da 10 bin Nutuk dağıttı

İSTANBUL, (DHA) Başkan Işıklar 10 Kasım’da 10 bin Nutuk dağıttıBaşkan Işıklar 10 Kasım’da 10 bin Nutuk dağıttıBaşkan Işıklar 10 Kasım’da 10 bin Nutuk dağıttı

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