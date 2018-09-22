Başkan Kafaoğlu'ndan 'Atatürk Heykeli' açıklaması

BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Çamlık Tepesi'nde bulunan ve 1980'den sonra yapılan yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki heykelin yıprandığı için kaldırıldığını yerine eskisinin iki katı büyüklüğünde ve Balıkesir'in her yerinden görülebilecek yükseklikte Atatürk heykelinin dikileceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Çamlık Projesi kapsamında; Çamlık’ta bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtı’nın kaldırılması ile ilgili olarak sosyal medyada dolaşan iddialar üzerine Başkan Kafaoğlu açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğunu belirten Kafaoğlu, "1980'den sonra yapılan ve yıprandığı gözlenen Atatürk anıtının yerine, bronzdan, mermer kaideli, kaide yüksekliği 5,75 metre, heykel yüksekliği 4,25 metre olan ve eskisinin 2 katı yüksekliğinde bir Atatürk anıtı kısa süre içinde Çamlık Tepesi'ne dikilecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Heykeli’nin yerine sabitlenebilmesi için zemin ve kaide güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. Yeni heykelin yerine montajının tamamlanması sonrasında toplam yüksekliği 10 metre olacak Atatürk heykeli şehrin her yerinden rahatlıkla görülebilecek" diye konuştu.