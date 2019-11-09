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Başkan kahraman şoförü ödüllendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 16:33 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seyir hâlinde iken otobüste çıkan yangında soğukkanlılıkla bütün yolcuları sorunsuz bir şekilde tahliye edip muhtemel bir facianın önüne geçen şoför Nuri Acar’a kol saati hediye etti.Gökdere kavşağında geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen olayda, içinde yaklaşık 20 yolcuyla Heykel istikametine giden Nuri Acar’ın (37) kullandığı 16 BOD 49 plakalı belediye otobüsünde, teknik bir arıza sebebiyle yangın çıktı.

Başkan kahraman şoförü ödüllendirdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seyir hâlinde iken otobüste çıkan yangında soğukkanlılıkla bütün yolcuları sorunsuz bir şekilde tahliye edip muhtemel bir facianın önüne geçen şoför Nuri Acar’a kol saati hediye etti.
Gökdere kavşağında geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen olayda, içinde yaklaşık 20 yolcuyla Heykel istikametine giden Nuri Acar’ın (37) kullandığı 16 BOD 49 plakalı belediye otobüsünde, teknik bir arıza sebebiyle yangın çıktı. Alevleri fark ederek otobüsün kapılarını açan Acar, soğukkanlı davranarak yolcuları indirip, olası bir facianın önüne geçti. Yolcuların büyük panik yaşadığı yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dikkati ve soğukkanlılığı sayesinde olayın kimsenin burnu bile kanamadan atlatılmasını sağlayan otobüs şoförü Nuri Acar’ı tarihi belediye binasındaki makamında ağırladı.
Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar’ın da katıldığı ziyarette konuşan Başkan Aktaş, yaşanan olayın çok ciddi bir konu olmasına rağmen şoför Nuri Acar’ın özel gayretleriyle bütün yolcuların tahliye edildiğini ve hiç kimsenin burnu bile kanamadan olayın atlatılmasının çok sevindirici olduğunu söyledi. Belediye olarak sabahları insanları işlerine, akşamları da evlerine, eşlerine, çocuklarına ve sevdiklerine kavuşturduklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Bu iş ve işlemler arasında raylı sistem, otobüs gerekse özel halk otobüsleriyle kişi bazında milyona yakın seferin olduğu sistemde bazı eksik ve aksaklıklar olabiliyor. Ama hamdolsun arkadaşlarımızın özel gayretleriyle de o açıkların kapatıldığını görüyoruz. Ben mesai arkadaşımız Nuri Acar ve değerli genel müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımızdan aynı duyarlılığı ve hassasiyeti beklediğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Bizim arkadaşlarımızdan özellikle isteğimiz, güler yüzümüzle, hizmet kalitemizle, ortaya sunduğumuz standartlarla halkımızın gönüllerini alalım" diye konuştu.
Kahraman şoför Nuri Acar da olay sırasında elinden geleni yapmaya çalıştığını ve bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğini söyledi.
Başkan Aktaş, ziyaretin sonunda Acar’a bir kol saati hediye etti.

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