Başkan Kahraman’dan eski HDP Milletvekili Yıldırım’a sert tepki

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Ayhan Kahraman, “26. Dönem HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım sosyal medya hesabından haddini ve maksadını aşan tehdit içerikli açıklamalarda bulunarak küstahlık yapmıştır” dedi.

Eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya sert tepki gösteren Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Ayhan Kahraman, “26. Dönem HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım Twitter hesabından haddini ve maksadını aşan tehdit içerikli açıklamalarda bulunarak küstahlık yapmıştır. Yıllardır özgür iradelerini, onur ve şereflerini, yularlarını PKK’nın ipotek ettiği, PKK’nın verdiği talimatları emir telakki eden bu akıl fukaraları, tehdit edilmeye alışmış olan bu zatlar kendince herkesi kendileri gibi görüyorlar. Daha önceki zamanlarda da tabiri caizse havlayan HDP milletvekillerinin akıbeti ortadadır. Bu silahı size çevirmesini iyi çok iyi biliriz, biz sizi tükürüğümüzle boğarız, biz sırtımızı terör örgütlerine dayadık gibi küstahça sözler kullanan HDP’lilerin akıbeti ne olduysa bu küstahça söylemde bulunan Nadir Yıldırım’ın da akıbeti aynı olacaktır. Bu vatan hainleri eninde sonunda Türk yargısı önünde hesap vereceklerdir” dedi.

Ayhan Kahraman, "Bizler dava şuuru içinde hareket eder, ölümü hak bilir ve asla fanilerden korkmayız. Bizler ülkemiz için, vatanımız için, bayrağımız için ölmeyi şeref sayarız. Biliyoruz ve inanıyoruz ki, bizler vatan uğruna öldüğümüzde Şehit, sizin savunduğunuz teröristler öldüğünde leş olurlar. Allah’ın verdiği canı ancak Allah alır. Sizin tehditleriniz bize sökmez. Demirden korksaydık trene binmezdik. Yani PKK’ya binmezdik. Devletimizin, hükümetimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin azim ve kararlı mücadelesi sayesinde inşallah HDP’lilerin sırtlarını dayadığı PKK terör örgütü ve diğer örgütler yok olup gidecek, tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklardır, PKK’ya dayayanlar Siyonizm’e hizmet eden maşalardır. Suriye ve Irak’taki teröristler geberdiğinde ne yapacaklar? Beklesinler cesaretleri umutları nasıl kırılacak yakındır. PKK terör örgütü asla Kürt halkını temsil etmedi, etmezde. HDP’li vekilin bu küstah ve alçakça söylenmiş sözlerini kendisine iade ediyorum” ifadelerine yer verdi.

