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Başkan Kanar: “İlçemiz birinci derece deprem bölgesinde”

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 20:00 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AFAD tarafından ilçede verilen depremden korunma ve farkındalık eğitimine katıldı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AFAD tarafından ilçede verilen depremden korunma ve farkındalık eğitimine katıldı. Başkan Kanar, simülasyon tırında öğrencilerle birlikte 7.4’lük Düzce depremini yaşadı.
Topluma âfet bilinci kazandırmak amacı ile vatandaşlara depremin etkilerini yaşatan ve yaşanacak olası bir deprem anında can güvenliğini sağlamak için yapılması gerekenleri anlatan deprem simülasyon tırı Adnan Menderes Meydanı’na konuşlandırıldı.
Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Bursa İl Âfet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlikte deprem öncesi, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler 18 Aralık Çarşamba gününe kadar ilçe halkına uygulamalı olarak anlatılacak.
AFAD tarafından ilan edilen "Âfetlere Hazırlık Yılı" etkinlikleri kapsamında yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcısı Ercan Leblebici ve meclis üyeleri ile deprem ânını bir kez daha yaşadı.
Mehmet Kanar, ilçenin birinci derecede deprem bölgesinde olduğuna işaret ederek, “Her ân deprem olacakmış gibi tedbirli olmalıyız. Kentsel dönüşüm konusunda çalışmalarımız var. Deprem konusunda hem kendimiz hem çocuklarımız bilinçlenmeli ve deprem çantamızı mutlaka hazır bulundurmalıyız. Allah yaşatmasın ama böyle bir durumda nasıl davranmamız gerektiğini öğrenmemiz lâzım” şeklinde konuştu.
Simülasyon tırının 18 Aralık Çarşamba Gününe kadar ilçede bulunacağını hatırlatan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, halkımız verilen eğitimden mutlaka faydalanmalı çağrısında bulundu.

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